Оператор FPV-дрона «Упырь» с позывным «Рассвет» признался, что поразить американский танк «Абрамс» не составило никакого труда и удивился самонадеянности украинских военных. Рассказ российского военного опубликован в telegram-канале «Герои спецоперации Z».
«Никаких сложностей с уничтожением танка не было, обыкновенная история. Обнаружил танк, убедился, что это именно „Абрамс“, дали команду „к бою“. Сразу подняли „птицу“ (дрон „Упырь“ — прим. ред.), вылетели, первым дроном поразили его в заднюю часть под башню, остановили. Незамедлительно подняли второй борт, влетели чуть повыше, произошел подрыв боекомплекта», — рассказал «Рассвет».
Оператора удивило, что «хваленый танк» двигался очень медленно и выехал на открытую местность. «Ребята, наверное, поверили в себя, что они неуязвимые. „Абрамсы“ и дальше будут гореть, они должны гореть», — заявил боец.
FPV-дрон «Упырь» был разработал группой свердловских энтузиастов. Он уникален благодаря системе ретрансляции и возможности подрыва в воздухе. URA.RU подробно писало об истории создания этой «птицы». Также ранее публиковалось видео уничтожения танка «Абрамс».
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.