04 марта 2024

Бойца, взорвавшего танк «Абрамс» уральским дроном, удивила самонадеянность украинских военных. Видео

«Абрамс» двигался медленно по открытой местности, когда его поразил «Упырь»
© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО. Москва. stock, нато, танк, абрамс, abrams,  stock
Уральский «Упырь» без труда нагнал «Абрамс» и подорвал (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Оператор FPV-дрона «Упырь» с позывным «Рассвет» признался, что поразить американский танк «Абрамс» не составило никакого труда и удивился самонадеянности украинских военных. Рассказ российского военного опубликован в telegram-канале «Герои спецоперации Z».

«Никаких сложностей с уничтожением танка не было, обыкновенная история. Обнаружил танк, убедился, что это именно „Абрамс“, дали команду „к бою“. Сразу подняли „птицу“ (дрон „Упырь“ — прим. ред.), вылетели, первым дроном поразили его в заднюю часть под башню, остановили. Незамедлительно подняли второй борт, влетели чуть повыше, произошел подрыв боекомплекта», — рассказал «Рассвет».

Оператора удивило, что «хваленый танк» двигался очень медленно и выехал на открытую местность. «Ребята, наверное, поверили в себя, что они неуязвимые. „Абрамсы“ и дальше будут гореть, они должны гореть», — заявил боец.

FPV-дрон «Упырь» был разработал группой свердловских энтузиастов. Он уникален благодаря системе ретрансляции и возможности подрыва в воздухе. URA.RU подробно писало об истории создания этой «птицы». Также ранее публиковалось видео уничтожения танка «Абрамс».

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Оператор FPV-дрона «Упырь» с позывным «Рассвет» признался, что поразить американский танк «Абрамс» не составило никакого труда и удивился самонадеянности украинских военных. Рассказ российского военного опубликован в telegram-канале «Герои спецоперации Z». «Никаких сложностей с уничтожением танка не было, обыкновенная история. Обнаружил танк, убедился, что это именно „Абрамс“, дали команду „к бою“. Сразу подняли „птицу“ (дрон „Упырь“ — прим. ред.), вылетели, первым дроном поразили его в заднюю часть под башню, остановили. Незамедлительно подняли второй борт, влетели чуть повыше, произошел подрыв боекомплекта», — рассказал «Рассвет». Оператора удивило, что «хваленый танк» двигался очень медленно и выехал на открытую местность. «Ребята, наверное, поверили в себя, что они неуязвимые. „Абрамсы“ и дальше будут гореть, они должны гореть», — заявил боец. FPV-дрон «Упырь» был разработал группой свердловских энтузиастов. Он уникален благодаря системе ретрансляции и возможности подрыва в воздухе. URA.RU подробно писало об истории создания этой «птицы». Также ранее публиковалось видео уничтожения танка «Абрамс».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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