Бойца, взорвавшего танк «Абрамс» уральским дроном, удивила самонадеянность украинских военных. Видео

«Абрамс» двигался медленно по открытой местности, когда его поразил «Упырь»

05 марта 2024 в 10:30 Размер текста - 17 +

Уральский «Упырь» без труда нагнал «Абрамс» и подорвал (архивное фото) Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Оператор FPV-дрона «Упырь» с позывным «Рассвет» признался, что поразить американский танк «Абрамс» не составило никакого труда и удивился самонадеянности украинских военных. Рассказ российского военного опубликован в telegram-канале «Герои спецоперации Z». «Никаких сложностей с уничтожением танка не было, обыкновенная история. Обнаружил танк, убедился, что это именно „Абрамс“, дали команду „к бою“. Сразу подняли „птицу“ (дрон „Упырь“ — прим. ред.), вылетели, первым дроном поразили его в заднюю часть под башню, остановили. Незамедлительно подняли второй борт, влетели чуть повыше, произошел подрыв боекомплекта», — рассказал «Рассвет». Оператора удивило, что «хваленый танк» двигался очень медленно и выехал на открытую местность. «Ребята, наверное, поверили в себя, что они неуязвимые. „Абрамсы“ и дальше будут гореть, они должны гореть», — заявил боец. FPV-дрон «Упырь» был разработал группой свердловских энтузиастов. Он уникален благодаря системе ретрансляции и возможности подрыва в воздухе. URA.RU подробно писало об истории создания этой «птицы». Также ранее публиковалось видео уничтожения танка «Абрамс».

Оператор FPV-дрона «Упырь» с позывным «Рассвет» признался, что поразить американский танк «Абрамс» не составило никакого труда и удивился самонадеянности украинских военных. Рассказ российского военного опубликован в telegram-канале «Герои спецоперации Z». «Никаких сложностей с уничтожением танка не было, обыкновенная история. Обнаружил танк, убедился, что это именно „Абрамс“, дали команду „к бою“. Сразу подняли „птицу“ (дрон „Упырь“ — прим. ред.), вылетели, первым дроном поразили его в заднюю часть под башню, остановили. Незамедлительно подняли второй борт, влетели чуть повыше, произошел подрыв боекомплекта», — рассказал «Рассвет». Оператора удивило, что «хваленый танк» двигался очень медленно и выехал на открытую местность. «Ребята, наверное, поверили в себя, что они неуязвимые. „Абрамсы“ и дальше будут гореть, они должны гореть», — заявил боец. FPV-дрон «Упырь» был разработал группой свердловских энтузиастов. Он уникален благодаря системе ретрансляции и возможности подрыва в воздухе. URA.RU подробно писало об истории создания этой «птицы». Также ранее публиковалось видео уничтожения танка «Абрамс».