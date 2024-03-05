Колокольцев представил экс-главу МВД ХМАО подчиненным на новом посту

06 марта 2024 в 15:50 Размер текста - 17 +

Владимир Колокольцев назначил экс-главу УМВД ХМАО Дамира Сатретдинова на новый пост Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Министр МВД РФ Владимир Колокольцев представил подчиненным нового начальника полиции Татарстана Дамира Сатретдинова, который прежде являлся главой УМВД по ХМАО. Об этом сообщил telegram-канал «МВД медиа» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.



«Сегодня Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев представил личному составу назначенных Указом Президента Российской Федерации министра внутренних дел по Республике Хакасия генерал-майора полиции Владимира Генералова и министра внутренних дел по Республике Татарстан генерал-майора полиции Дамира Сатретдинова», — цитирует Волк telegram-канал. Колокольцев поручил новым руководителям уделить особое внимание борьбе с IT-преступлениями.



Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о переводе главы УМВД по ХМАО Дамира Сатретдинова в Казань. Перед переводом Сатретдинов успел назначить начальника полиции Сургута.

Министр МВД РФ Владимир Колокольцев представил подчиненным нового начальника полиции Татарстана Дамира Сатретдинова, который прежде являлся главой УМВД по ХМАО. Об этом сообщил telegram-канал «МВД медиа» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк. «Сегодня Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев представил личному составу назначенных Указом Президента Российской Федерации министра внутренних дел по Республике Хакасия генерал-майора полиции Владимира Генералова и министра внутренних дел по Республике Татарстан генерал-майора полиции Дамира Сатретдинова», — цитирует Волк telegram-канал. Колокольцев поручил новым руководителям уделить особое внимание борьбе с IT-преступлениями. Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о переводе главы УМВД по ХМАО Дамира Сатретдинова в Казань. Перед переводом Сатретдинов успел назначить начальника полиции Сургута.