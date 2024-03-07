Украинский пленный рассказал об ужасных условиях содержания в ВСУ

Пленный боец заявил, что получил обморожение ног из-за условий содержания в ВСУ

07 марта 2024 в 10:57 Размер текста - 17 +

Владимир Бугарь рассказал, что его мобилизовали в 2023 году Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боец ВСУ Владимир Бугарь рассказал, что ему и его сослуживцам пришлось просидеть в подвале 55 суток. Из-за этого он получил обморожение ног. Об ужасных условиях содержания в ВСУ Бугарь сообщил после того, как оказался в плену ВС РФ в Авдеевке. «Завезли нас на одну из шахт, мы там сидели и ждали распределения. Нам дали оружие, боеприпасы и забросили в район Авдеевки. Мы сидели в подвале 55 дней», — поделился Владимир Бугарь, его слова приводит РИА Новости. Бугарь попал в украинскую армию при помощи уловки властей. В октябре 2023 года его вызвали в сельсовет «для регистрации». Однако после его забрали. Как говорит военный, ему не дали собрать документы и вещи. Бугаря доставили в Покровск, который находится в ДНР. По его словам, дорога в Покровск была ужасной. Военных везли как заключенных без воды и еды. Сослуживцы пленного и он сам сдались ВС РФ во время освобождения Авдеевки. До этого командование ВСУ оставило им воду и сумку с едой с обещаниями потом забрать. Бугарь поблагодарил армию России за то, что она помогла остаться в живых.

Боец ВСУ Владимир Бугарь рассказал, что ему и его сослуживцам пришлось просидеть в подвале 55 суток. Из-за этого он получил обморожение ног. Об ужасных условиях содержания в ВСУ Бугарь сообщил после того, как оказался в плену ВС РФ в Авдеевке. «Завезли нас на одну из шахт, мы там сидели и ждали распределения. Нам дали оружие, боеприпасы и забросили в район Авдеевки. Мы сидели в подвале 55 дней», — поделился Владимир Бугарь, его слова приводит РИА Новости. Бугарь попал в украинскую армию при помощи уловки властей. В октябре 2023 года его вызвали в сельсовет «для регистрации». Однако после его забрали. Как говорит военный, ему не дали собрать документы и вещи. Бугаря доставили в Покровск, который находится в ДНР. По его словам, дорога в Покровск была ужасной. Военных везли как заключенных без воды и еды. Сослуживцы пленного и он сам сдались ВС РФ во время освобождения Авдеевки. До этого командование ВСУ оставило им воду и сумку с едой с обещаниями потом забрать. Бугарь поблагодарил армию России за то, что она помогла остаться в живых.