Свердловский полицейский, в которого стрелял коллега, отсудил у МВД компенсацию

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Открытие нового опорного пункта Отдела полиции № 4 в микрорайоне Академический. Екатеринбург, погоны, полиция, охрана правопорядка, правоохранительные органы, майор полиции
Андрей Тимакин был заместителем начальник уголовного розыска Фото:

В Сухом Логу (Свердловская область) бывший замначальника уголовного розыска майор Андрей Тимакин, в которого стрелял бывший коллега, отсудил 14 тысяч рублей компенсации за свое увольнение у ОМВД России «Сухоложский». Об этом URA.RU сообщили в Сухоложском городском суде.

«Иск [Тимакина] был удовлетворен частично. После увольнения ему сделали перерасчет, но он не согласился с размером. Суд присудил ему выплату в 14 тысяч рублей (девять тысяч — за перерасчет, пять тысяч — в качестве моральной компенсации — прим. URA.RU). Приговор в законную силу пока не вступил», — пояснили в суде. Также Тимакин хотел, чтобы суд признал его увольнение незаконным, чтобы восстановиться в системе МВД. В этом ему было отказано.

Тимакина уволили из полиции в ноябре 2023 года. По данным URA.RU, он попался пьяным за рулем. Отставка офицера произошла после того, как в него стрелял бывший коллега — майор Роман Федонов. Это произошло в ночь на 10 сентября 2023-го. Тогда Тимакин попал в ДТП и вызвал гаишников. На место аварии также приехал Федонов. Между мужчинами завязался конфликт — и бывший полицейский выстрелил в Тимакина из травматического пистолета. После этого силовики организовали проверку. Против Федонова было возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится под домашним арестом.

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В Сухом Логу (Свердловская область) бывший замначальника уголовного розыска майор Андрей Тимакин, в которого стрелял бывший коллега, отсудил 14 тысяч рублей компенсации за свое увольнение у ОМВД России «Сухоложский». Об этом URA.RU сообщили в Сухоложском городском суде. «Иск [Тимакина] был удовлетворен частично. После увольнения ему сделали перерасчет, но он не согласился с размером. Суд присудил ему выплату в 14 тысяч рублей (девять тысяч — за перерасчет, пять тысяч — в качестве моральной компенсации — прим. URA.RU). Приговор в законную силу пока не вступил», — пояснили в суде. Также Тимакин хотел, чтобы суд признал его увольнение незаконным, чтобы восстановиться в системе МВД. В этом ему было отказано. Тимакина уволили из полиции в ноябре 2023 года. По данным URA.RU, он попался пьяным за рулем. Отставка офицера произошла после того, как в него стрелял бывший коллега — майор Роман Федонов. Это произошло в ночь на 10 сентября 2023-го. Тогда Тимакин попал в ДТП и вызвал гаишников. На место аварии также приехал Федонов. Между мужчинами завязался конфликт — и бывший полицейский выстрелил в Тимакина из травматического пистолета. После этого силовики организовали проверку. Против Федонова было возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится под домашним арестом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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