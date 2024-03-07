07 марта 2024

Мигрант пытался вывезти военное обмундирование на две роты солдат

© Служба новостей «URA.RU»
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Производство Дмитрия Шишкина по военной форме. Екатеринбург, камуфляж, военная форма
Мигрант пытался провести через границу военное обмундирование, пишет Mash Фото:

Мигрант из Таджикистана пытался провезти через границу с Казахстаном военное обмундирование для двух рот солдат. Нарушитель был задержан.

«Трудового мигранта из Таджикистана задержали на границе с Казахстаном — он пытался вывезти военное обмундирование, рассчитанное на две роты солдат», — сообщает telegram-rканал Mash. Там добавили, что задержанного остановили на пункте пропуска «Орск» в Оренбургской области.

При проверке пограничники обнаружили 297 защитных плащей в багажнике и салоне его автомобиля Volvo. Кроме того, внутри авто обнаружено большое количество деталей для военных противогазов. Все эти предметы входят в список товаров двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях и запрещены к вывозу из России, передали в telegram-канале.

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Мигрант из Таджикистана пытался провезти через границу с Казахстаном военное обмундирование для двух рот солдат. Нарушитель был задержан. «Трудового мигранта из Таджикистана задержали на границе с Казахстаном — он пытался вывезти военное обмундирование, рассчитанное на две роты солдат», — сообщает telegram-rканал Mash. Там добавили, что задержанного остановили на пункте пропуска «Орск» в Оренбургской области. При проверке пограничники обнаружили 297 защитных плащей в багажнике и салоне его автомобиля Volvo. Кроме того, внутри авто обнаружено большое количество деталей для военных противогазов. Все эти предметы входят в список товаров двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях и запрещены к вывозу из России, передали в telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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