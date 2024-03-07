Мигрант пытался вывезти военное обмундирование на две роты солдат

Мигрант из Таджикистана пытался провезти через границу с Казахстаном военное обмундирование для двух рот солдат. Нарушитель был задержан.
«Трудового мигранта из Таджикистана задержали на границе с Казахстаном — он пытался вывезти военное обмундирование, рассчитанное на две роты солдат», — сообщает telegram-rканал Mash. Там добавили, что задержанного остановили на пункте пропуска «Орск» в Оренбургской области.
При проверке пограничники обнаружили 297 защитных плащей в багажнике и салоне его автомобиля Volvo. Кроме того, внутри авто обнаружено большое количество деталей для военных противогазов. Все эти предметы входят в список товаров двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях и запрещены к вывозу из России, передали в telegram-канале.
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