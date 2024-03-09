09 марта 2024
08 марта 2024

Семье пермского парикмахера, побрившей пенсионерку налысо, поступают угрозы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Социальные сети. Екатеринбург, интернет, мессенджер, telegram, сообщение, телеграм, социальная сеть
Семье угрожают расправой и оформляют на нее кредиты Фото:

Семье парикмахера из Перми, которая якобы побрила пенсионерку и заставила ее убирать за собой, начали поступать угрозы. Об этом рассказал муж женщины.

«Настя ее подстригла, еще ничего не зная о ней. В ответ на оказание услуг пенсионерка протянула ей пять рублей и посмеялась: „На, тебе хватит“. Настя поняла, что ее провоцируют, поэтому она взорвалась и сняла видео. Сказала, что раз она не может заплатить, то пусть убирает за собой волосы. В адрес семья начали поступать угрозы, что сейчас приедут, убьют нас, побреют налысо. Начали на нас оформлять какие-то кредиты», — рассказал Сергей. Его слова приводит издание «Комсомольская правда Пермь».

Уточняется, что видео было снято для закрытого парикмахерского чата, чтобы занести клиента в черный список. Это делается в целях недопущения последующих конфликтов, чтобы быть с посетителем поаккуратнее и для информации коллегам. Сам ролик появился в свободном доступе 8 марта. Как пишет издание, супруги подозревают, что его выложила бывшая коллега Насти, которую она в свое время поймала на воровстве расходных материалов в парикмахерской.

Ранее сообщалось, что парикмахер почти налысо обрила пенсионерку, забывшую деньги дома. Видео начало расходиться в соцсетях несколько дней назад.

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Семье парикмахера из Перми, которая якобы побрила пенсионерку и заставила ее убирать за собой, начали поступать угрозы. Об этом рассказал муж женщины. «Настя ее подстригла, еще ничего не зная о ней. В ответ на оказание услуг пенсионерка протянула ей пять рублей и посмеялась: „На, тебе хватит“. Настя поняла, что ее провоцируют, поэтому она взорвалась и сняла видео. Сказала, что раз она не может заплатить, то пусть убирает за собой волосы. В адрес семья начали поступать угрозы, что сейчас приедут, убьют нас, побреют налысо. Начали на нас оформлять какие-то кредиты», — рассказал Сергей. Его слова приводит издание «Комсомольская правда Пермь». Уточняется, что видео было снято для закрытого парикмахерского чата, чтобы занести клиента в черный список. Это делается в целях недопущения последующих конфликтов, чтобы быть с посетителем поаккуратнее и для информации коллегам. Сам ролик появился в свободном доступе 8 марта. Как пишет издание, супруги подозревают, что его выложила бывшая коллега Насти, которую она в свое время поймала на воровстве расходных материалов в парикмахерской. Ранее сообщалось, что парикмахер почти налысо обрила пенсионерку, забывшую деньги дома. Видео начало расходиться в соцсетях несколько дней назад.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...