Семье пермского парикмахера, побрившей пенсионерку налысо, поступают угрозы

10 марта 2024 в 20:11 Размер текста - 17 +

Семье угрожают расправой и оформляют на нее кредиты Фото: Анна Майорова © URA.RU Семье парикмахера из Перми, которая якобы побрила пенсионерку и заставила ее убирать за собой, начали поступать угрозы. Об этом рассказал муж женщины. «Настя ее подстригла, еще ничего не зная о ней. В ответ на оказание услуг пенсионерка протянула ей пять рублей и посмеялась: „На, тебе хватит“. Настя поняла, что ее провоцируют, поэтому она взорвалась и сняла видео. Сказала, что раз она не может заплатить, то пусть убирает за собой волосы. В адрес семья начали поступать угрозы, что сейчас приедут, убьют нас, побреют налысо. Начали на нас оформлять какие-то кредиты», — рассказал Сергей. Его слова приводит издание «Комсомольская правда Пермь». Уточняется, что видео было снято для закрытого парикмахерского чата, чтобы занести клиента в черный список. Это делается в целях недопущения последующих конфликтов, чтобы быть с посетителем поаккуратнее и для информации коллегам. Сам ролик появился в свободном доступе 8 марта. Как пишет издание, супруги подозревают, что его выложила бывшая коллега Насти, которую она в свое время поймала на воровстве расходных материалов в парикмахерской. Ранее сообщалось, что парикмахер почти налысо обрила пенсионерку, забывшую деньги дома. Видео начало расходиться в соцсетях несколько дней назад.

Семье парикмахера из Перми, которая якобы побрила пенсионерку и заставила ее убирать за собой, начали поступать угрозы. Об этом рассказал муж женщины. «Настя ее подстригла, еще ничего не зная о ней. В ответ на оказание услуг пенсионерка протянула ей пять рублей и посмеялась: „На, тебе хватит“. Настя поняла, что ее провоцируют, поэтому она взорвалась и сняла видео. Сказала, что раз она не может заплатить, то пусть убирает за собой волосы. В адрес семья начали поступать угрозы, что сейчас приедут, убьют нас, побреют налысо. Начали на нас оформлять какие-то кредиты», — рассказал Сергей. Его слова приводит издание «Комсомольская правда Пермь». Уточняется, что видео было снято для закрытого парикмахерского чата, чтобы занести клиента в черный список. Это делается в целях недопущения последующих конфликтов, чтобы быть с посетителем поаккуратнее и для информации коллегам. Сам ролик появился в свободном доступе 8 марта. Как пишет издание, супруги подозревают, что его выложила бывшая коллега Насти, которую она в свое время поймала на воровстве расходных материалов в парикмахерской. Ранее сообщалось, что парикмахер почти налысо обрила пенсионерку, забывшую деньги дома. Видео начало расходиться в соцсетях несколько дней назад.