Текслер поздравил челябинский «Трактор» с выходом в плей-офф

10 марта 2024 в 20:11 Размер текста - 17 +

Челябинцы выиграли со счетом 4:2 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский губернатор, президент ХК «Трактор» Алексей Текслер, поздравил клуб и главного тренера Алексея Заварухина с выходом в плей-офф. Текслер заявил, что верит в дальнейшие успехи команды. «Поздравил главного тренера Алексея Заварухина и ребят. Команда порадовала болельщиков качественной игрой. Особенно отмечу самоотдачу — парни бились в каждом матче, проявили характер. Впереди сложный соперник, но мы верим в команду», — цитирует слова Текслера его пресс-служба. Гуернатор отметил, самоотдачу команды. По его словам, «парни бились в каждом матче, проявили характер». Выход в плей-офф для «Трактора» стал возможным после победы над уфимским «Салаватом Юлаевым». Челябинцы выиграли со счетом 4:2.

Челябинский губернатор, президент ХК «Трактор» Алексей Текслер, поздравил клуб и главного тренера Алексея Заварухина с выходом в плей-офф. Текслер заявил, что верит в дальнейшие успехи команды. «Поздравил главного тренера Алексея Заварухина и ребят. Команда порадовала болельщиков качественной игрой. Особенно отмечу самоотдачу — парни бились в каждом матче, проявили характер. Впереди сложный соперник, но мы верим в команду», — цитирует слова Текслера его пресс-служба. Гуернатор отметил, самоотдачу команды. По его словам, «парни бились в каждом матче, проявили характер». Выход в плей-офф для «Трактора» стал возможным после победы над уфимским «Салаватом Юлаевым». Челябинцы выиграли со счетом 4:2.