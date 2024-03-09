09 марта 2024

Текслер поздравил челябинский «Трактор» с выходом в плей-офф

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Челябинцы выиграли со счетом 4:2 Фото:

Челябинский губернатор, президент ХК «Трактор» Алексей Текслер, поздравил клуб и главного тренера Алексея Заварухина с выходом в плей-офф. Текслер заявил, что верит в дальнейшие успехи команды.

«Поздравил главного тренера Алексея Заварухина и ребят. Команда порадовала болельщиков качественной игрой. Особенно отмечу самоотдачу — парни бились в каждом матче, проявили характер. Впереди сложный соперник, но мы верим в команду», — цитирует слова Текслера его пресс-служба.

Гуернатор отметил, самоотдачу команды. По его словам, «парни бились в каждом матче, проявили характер». Выход в плей-офф для «Трактора» стал возможным после победы над уфимским «Салаватом Юлаевым». Челябинцы выиграли со счетом 4:2.

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Челябинский губернатор, президент ХК «Трактор» Алексей Текслер, поздравил клуб и главного тренера Алексея Заварухина с выходом в плей-офф. Текслер заявил, что верит в дальнейшие успехи команды. «Поздравил главного тренера Алексея Заварухина и ребят. Команда порадовала болельщиков качественной игрой. Особенно отмечу самоотдачу — парни бились в каждом матче, проявили характер. Впереди сложный соперник, но мы верим в команду», — цитирует слова Текслера его пресс-служба. Гуернатор отметил, самоотдачу команды. По его словам, «парни бились в каждом матче, проявили характер». Выход в плей-офф для «Трактора» стал возможным после победы над уфимским «Салаватом Юлаевым». Челябинцы выиграли со счетом 4:2.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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