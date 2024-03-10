Адмирал подтвердил URA.RU смену главкома ВМФ

Несколько источников сообщили о назначении командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева на должность врио главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ). В разговоре с URA.RU информацию косвенно подтвердил российский военачальник, экс-командующий Черноморским флотом ВМФ России, адмирал в отставке Владимир Комоедов.
«Да, это достоверная информация [о назначении Моисеева]. Мне известно об этом. Думаю, позже об этом сообщат», — подчеркнул Владимир Комоедов в разговоре с журналистом агентства. По его словам, соответствующую информацию ему сообщили из двадцати источников. Однако адмирал не сказал, какие предпосылки способствовали смене главкома ВМФ.
Изначально о смене главнокомандующего ВМФ сообщили журналисты «Фонтанки», ссылаясь на свои источники. URA.RU подробнее рассказало о биографии Моисеева в отдельном материале. Отмечается, что он сменил на посту адмирала Николая Евменова.
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