В Ханты-Мансийске неадекватный подросток измазал лифт кровью. Видео

12 марта 2024 в 03:10 Размер текста - 17 +

Молодой человек мог быть пьяным, сообщили очевидцы Фото: Размик Закарян © URA.RU В Ханты-Мансийске (ХМАО) молодой парень якобы пьяный зашел в лифт и измазал все кровью, которая могла пойти у него. Об этом сообщили очевидцы. «Неадекватный подросток измазал лифт кровью в Ханты-Мансийске. Молодой человек, находившийся в нетрезвом состоянии, вел себя странно. Другие люди не решились подойти к нему», — написали очевидцы в telegram-канале «Югра, Сургут и все все все!». На кадрах видно, как в лифт к пенсионерке зашел молодой человек, а она от страха выбежала. После этого знакомый попытался его вытащить из лифта, но тут у него резко появилась кровь на руках. В странном состояние он начал передвигаться по лифту трогая все пространство вокруг. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО. Ответ ожидается.

В Ханты-Мансийске (ХМАО) молодой парень якобы пьяный зашел в лифт и измазал все кровью, которая могла пойти у него. Об этом сообщили очевидцы. «Неадекватный подросток измазал лифт кровью в Ханты-Мансийске. Молодой человек, находившийся в нетрезвом состоянии, вел себя странно. Другие люди не решились подойти к нему», — написали очевидцы в telegram-канале «Югра, Сургут и все все все!». На кадрах видно, как в лифт к пенсионерке зашел молодой человек, а она от страха выбежала. После этого знакомый попытался его вытащить из лифта, но тут у него резко появилась кровь на руках. В странном состояние он начал передвигаться по лифту трогая все пространство вокруг. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО. Ответ ожидается.