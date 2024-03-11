11 марта 2024

В Ханты-Мансийске неадекватный подросток измазал лифт кровью. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-тур от «Пятёрочки» в рамках проекта, направленного на сотрудничество с фермерскими хозяйствами. Екатеринбург, пиво, алкоголь
Молодой человек мог быть пьяным, сообщили очевидцы Фото:

В Ханты-Мансийске (ХМАО) молодой парень якобы пьяный зашел в лифт и измазал все кровью, которая могла пойти у него. Об этом сообщили очевидцы.

«Неадекватный подросток измазал лифт кровью в Ханты-Мансийске. Молодой человек, находившийся в нетрезвом состоянии, вел себя странно. Другие люди не решились подойти к нему», — написали очевидцы в telegram-канале «Югра, Сургут и все все все!».

На кадрах видно, как в лифт к пенсионерке зашел молодой человек, а она от страха выбежала. После этого знакомый попытался его вытащить из лифта, но тут у него резко появилась кровь на руках. В странном состояние он начал передвигаться по лифту трогая все пространство вокруг.

URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО. Ответ ожидается.

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийске (ХМАО) молодой парень якобы пьяный зашел в лифт и измазал все кровью, которая могла пойти у него. Об этом сообщили очевидцы. «Неадекватный подросток измазал лифт кровью в Ханты-Мансийске. Молодой человек, находившийся в нетрезвом состоянии, вел себя странно. Другие люди не решились подойти к нему», — написали очевидцы в telegram-канале «Югра, Сургут и все все все!». На кадрах видно, как в лифт к пенсионерке зашел молодой человек, а она от страха выбежала. После этого знакомый попытался его вытащить из лифта, но тут у него резко появилась кровь на руках. В странном состояние он начал передвигаться по лифту трогая все пространство вокруг. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...