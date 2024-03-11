Расход энергии на камерах главной трассы ЯНАО соберут в «облако»

ПАО «МТС» автоматизировало учет электроэнергии с систем видеонаблюдения на трассе «Сургут — Салехард». Облачная платформа позволяет собирать и контролировать данные показаний расхода электроэнергии, сообщают URA.RU в пресс-службе компании.
«<…> цифровая экосистема автоматизировала учет расхода электроэнергии с систем видеонаблюдения на главной трассе Ямало-Ненецкого автономного округа „Сургут-Салехард“, которая объединяет самые крупные города региона. Облачная платформа, объединяющая счетчики российского производства, позволяют дистанционно собирать и контролировать данные показаний расхода электроэнергии, обеспечивая бесперебойную работу камер в условиях Крайнего Севера», — говорится в релизе, предоставленном ПАО «МТС».
В компании также сообщают, показания расхода электроэнергии с камер видеофиксации в режиме реального времени передают около 60 интеллектуальных приборов учета. «Все данные можно посмотреть через специальное приложение для IOS, Android со смартфона», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО сотовый оператор обеспечил устойчивую телефонную связь на трассе «Надым-Салехард». Голосовую связь и скоростную передачу данных на трассе обеспечивают современные 2G и LTE базовые станции.
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