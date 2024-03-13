Текслер дал главам установку по явке на выборах президента в Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 13 марта на совещании с членами правительства региона и главами городов и районов дал установку обеспечить высокую явку на выборах президента РФ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Важно обеспечить высокий уровень явки. Обеспечить прозрачность, конкурентность выборов. Следите за их ходом, начиная с первого дня голосования, чтобы понимать динамику. Ну и, соответственно, работайте с людьми», — поручил Текслер.
Губернатор подчеркнул, что выборы нужно провести достойно. Должна быть отлажена система мониторинга и реагирования на внештатные ситуации, возможные провокации. Самое главное — работать с людьми, проинформировать о важности участия в выборах, об адресах избирательных участков. Необходимо обеспечить безопасность всех официальных сайтов, пабликов в социальных сетях и каналов в мессенджерах.
Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата. Это Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец, действующий президент Владимир Путин.
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