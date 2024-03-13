Текслер дал главам установку по явке на выборах президента в Челябинской области

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© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие выставки Музеев Московского Кремля. Челябинск, текслер алексей, топ
По словам Алексея Текслера, явка должна быть высокой Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 13 марта на совещании с членами правительства региона и главами городов и районов дал установку обеспечить высокую явку на выборах президента РФ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Важно обеспечить высокий уровень явки. Обеспечить прозрачность, конкурентность выборов. Следите за их ходом, начиная с первого дня голосования, чтобы понимать динамику. Ну и, соответственно, работайте с людьми», — поручил Текслер.

Губернатор подчеркнул, что выборы нужно провести достойно. Должна быть отлажена система мониторинга и реагирования на внештатные ситуации, возможные провокации. Самое главное — работать с людьми, проинформировать о важности участия в выборах, об адресах избирательных участков. Необходимо обеспечить безопасность всех официальных сайтов, пабликов в социальных сетях и каналов в мессенджерах.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата. Это Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец, действующий президент Владимир Путин.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 13 марта на совещании с членами правительства региона и главами городов и районов дал установку обеспечить высокую явку на выборах президента РФ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Важно обеспечить высокий уровень явки. Обеспечить прозрачность, конкурентность выборов. Следите за их ходом, начиная с первого дня голосования, чтобы понимать динамику. Ну и, соответственно, работайте с людьми», — поручил Текслер. Губернатор подчеркнул, что выборы нужно провести достойно. Должна быть отлажена система мониторинга и реагирования на внештатные ситуации, возможные провокации. Самое главное — работать с людьми, проинформировать о важности участия в выборах, об адресах избирательных участков. Необходимо обеспечить безопасность всех официальных сайтов, пабликов в социальных сетях и каналов в мессенджерах. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата. Это Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец, действующий президент Владимир Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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