12 марта 2024

Избирком ЯНАО завершил подготовку к выборам

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Салехард, табличка, избирком янао
В избиркоме ЯНАО отчитались об итогах предвыборных мероприятий Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Председатель избирательной комиссии ЯНАО Андрей Гиберт в ходе пресс-конференции отчитался о готовности региона к выборам президента. Гиберт рассказал об итогах предвыборных мероприятий и поделился прогнозами избиркома на активность избирателей в дни голосования — с 15 по 17 марта.

«Избирательная система Ямала к проведению выборов главы государства готова», — заключил Андрей Гиберт. По словам передседателя, явка ямальцев на участки превысит 85%.

При этом, 46 тыс. человек уже отдали свои голоса в рамках досрочного голосования. В дни проведения выборов на Ямале будет вести работу 221 избирательный участок, в их работе будет задействовано более 2 тыс. членов УИК.

Кроме того, за проведением голосования на Ямале будут следить 1336 общественных наблюдателей. Ранее URA.RU сообщало о количестве участковых видеокамер, которые будут записывать и транслировать ямальские выборы на большом экране в столице округа.

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Председатель избирательной комиссии ЯНАО Андрей Гиберт в ходе пресс-конференции отчитался о готовности региона к выборам президента. Гиберт рассказал об итогах предвыборных мероприятий и поделился прогнозами избиркома на активность избирателей в дни голосования — с 15 по 17 марта. «Избирательная система Ямала к проведению выборов главы государства готова», — заключил Андрей Гиберт. По словам передседателя, явка ямальцев на участки превысит 85%. При этом, 46 тыс. человек уже отдали свои голоса в рамках досрочного голосования. В дни проведения выборов на Ямале будет вести работу 221 избирательный участок, в их работе будет задействовано более 2 тыс. членов УИК. Кроме того, за проведением голосования на Ямале будут следить 1336 общественных наблюдателей. Ранее URA.RU сообщало о количестве участковых видеокамер, которые будут записывать и транслировать ямальские выборы на большом экране в столице округа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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