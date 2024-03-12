Избирком ЯНАО завершил подготовку к выборам

Председатель избирательной комиссии ЯНАО Андрей Гиберт в ходе пресс-конференции отчитался о готовности региона к выборам президента. Гиберт рассказал об итогах предвыборных мероприятий и поделился прогнозами избиркома на активность избирателей в дни голосования — с 15 по 17 марта.
«Избирательная система Ямала к проведению выборов главы государства готова», — заключил Андрей Гиберт. По словам передседателя, явка ямальцев на участки превысит 85%.
При этом, 46 тыс. человек уже отдали свои голоса в рамках досрочного голосования. В дни проведения выборов на Ямале будет вести работу 221 избирательный участок, в их работе будет задействовано более 2 тыс. членов УИК.
Кроме того, за проведением голосования на Ямале будут следить 1336 общественных наблюдателей. Ранее URA.RU сообщало о количестве участковых видеокамер, которые будут записывать и транслировать ямальские выборы на большом экране в столице округа.
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