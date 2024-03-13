ОНФ в ХМАО собирает жалобы жителей на опасные сосульки

13 марта 2024 в 18:47 Размер текста - 17 +

Активисты призывают местных жителей рассказывать об опасных сосульках Фото: Илья Московец © URA.RU Активисты Общероссийского народного фронта в ХМАО объявили о старте акции «Опасные сосульки», они просят жителей региона фотографировать крупные наледи на крышах и публиковать посты в соцсетях. Все жалобы впоследствии будут направлены в органы власти и управляющим компаниям. «Задачи для участников акции: выявлять на крышах домов наличие наледи и опасных сосулек, фиксировать их на фото, видео, и размещать в социальных сетях с обязательным указанием хештега: #ОпасныеСосульки. Участвовать в конкурсе на лучшее фото опасной сосульки или наледи на крыше дома», — написал руководитель регионального исполкома ОНФ в Югре Виктор Снисаренко на своей странице в соцсети «Вконтакте». Фото и видео опасных наледей общественники также просят отсылать на электронную почту или в соцсети ОНФ ХМАО. Активисты обещают наградить победителя конкурса призом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Активисты Общероссийского народного фронта в ХМАО объявили о старте акции «Опасные сосульки», они просят жителей региона фотографировать крупные наледи на крышах и публиковать посты в соцсетях. Все жалобы впоследствии будут направлены в органы власти и управляющим компаниям. «Задачи для участников акции: выявлять на крышах домов наличие наледи и опасных сосулек, фиксировать их на фото, видео, и размещать в социальных сетях с обязательным указанием хештега: #ОпасныеСосульки. Участвовать в конкурсе на лучшее фото опасной сосульки или наледи на крыше дома», — написал руководитель регионального исполкома ОНФ в Югре Виктор Снисаренко на своей странице в соцсети «Вконтакте». Фото и видео опасных наледей общественники также просят отсылать на электронную почту или в соцсети ОНФ ХМАО. Активисты обещают наградить победителя конкурса призом.