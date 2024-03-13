ОНФ в ХМАО собирает жалобы жителей на опасные сосульки

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, снег, сосульки, наледь, оттепель, окно, потепление
Активисты призывают местных жителей рассказывать об опасных сосульках Фото:

Активисты Общероссийского народного фронта в ХМАО объявили о старте акции «Опасные сосульки», они просят жителей региона фотографировать крупные наледи на крышах и публиковать посты в соцсетях. Все жалобы впоследствии будут направлены в органы власти и управляющим компаниям.

«Задачи для участников акции: выявлять на крышах домов наличие наледи и опасных сосулек, фиксировать их на фото, видео, и размещать в социальных сетях с обязательным указанием хештега: #ОпасныеСосульки. Участвовать в конкурсе на лучшее фото опасной сосульки или наледи на крыше дома», — написал руководитель регионального исполкома ОНФ в Югре Виктор Снисаренко на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Фото и видео опасных наледей общественники также просят отсылать на электронную почту или в соцсети ОНФ ХМАО. Активисты обещают наградить победителя конкурса призом.

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Активисты Общероссийского народного фронта в ХМАО объявили о старте акции «Опасные сосульки», они просят жителей региона фотографировать крупные наледи на крышах и публиковать посты в соцсетях. Все жалобы впоследствии будут направлены в органы власти и управляющим компаниям. «Задачи для участников акции: выявлять на крышах домов наличие наледи и опасных сосулек, фиксировать их на фото, видео, и размещать в социальных сетях с обязательным указанием хештега: #ОпасныеСосульки. Участвовать в конкурсе на лучшее фото опасной сосульки или наледи на крыше дома», — написал руководитель регионального исполкома ОНФ в Югре Виктор Снисаренко на своей странице в соцсети «Вконтакте». Фото и видео опасных наледей общественники также просят отсылать на электронную почту или в соцсети ОНФ ХМАО. Активисты обещают наградить победителя конкурса призом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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