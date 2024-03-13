Врачи ЯНАО спасли мужчине палец, пришив руку к животу

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Презентация нового операционного метода по восстановлению слуха у детей. Екатеринбург, операционная, хирургия, операция, хирурги, медицина, хирургическое отделение, медики
Врачи ЯНАО провели сложную реконструктивную операцию Фото:

Ямальские врачи спасли мужчину от ампутации руки. Месяц назад молодого человека доставили на скорой к операционному столу — обе руки были сильно повреждены, а на одном из больших пальцев полностью отсутствовал кожный покров. Во избежание ампутации опытный хирург Александр Герасименко пришил палец пострадавшего к его животу.

«Сначала во время сложной трехчасовой операции он выделил лоскут кожи, подкожной клетчатки, мышц живота, и к ним пришил палец. Затем была сосудистая пластика для создания кровообращения в пальце. Сосудистый пучок доктор взял с тыльной стороны кисти. С пришитым к животу пальцем пациент прожил около месяца», — передает telegram-канал департамента здравоохранения ЯНАО.

В настоящее время лоскут кожи стал жизнеспособным и руку пациента смогли отделить от туловища. Действия хирурга Александра Герасименко уберечь конечность и сохранить ее хватательный рефлекс. Сейчас мужчина проходит реабилитацию. Ранее URA.RU рассказывало о враче в Новом Уренгое, спасшей жизнь ребенка с раком крови.

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Ямальские врачи спасли мужчину от ампутации руки. Месяц назад молодого человека доставили на скорой к операционному столу — обе руки были сильно повреждены, а на одном из больших пальцев полностью отсутствовал кожный покров. Во избежание ампутации опытный хирург Александр Герасименко пришил палец пострадавшего к его животу. «Сначала во время сложной трехчасовой операции он выделил лоскут кожи, подкожной клетчатки, мышц живота, и к ним пришил палец. Затем была сосудистая пластика для создания кровообращения в пальце. Сосудистый пучок доктор взял с тыльной стороны кисти. С пришитым к животу пальцем пациент прожил около месяца», — передает telegram-канал департамента здравоохранения ЯНАО. В настоящее время лоскут кожи стал жизнеспособным и руку пациента смогли отделить от туловища. Действия хирурга Александра Герасименко уберечь конечность и сохранить ее хватательный рефлекс. Сейчас мужчина проходит реабилитацию. Ранее URA.RU рассказывало о враче в Новом Уренгое, спасшей жизнь ребенка с раком крови.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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