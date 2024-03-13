Врачи ЯНАО спасли мужчине палец, пришив руку к животу

13 марта 2024 в 20:11 Размер текста - 17 +

Врачи ЯНАО провели сложную реконструктивную операцию Фото: Анна Майорова © URA.RU Ямальские врачи спасли мужчину от ампутации руки. Месяц назад молодого человека доставили на скорой к операционному столу — обе руки были сильно повреждены, а на одном из больших пальцев полностью отсутствовал кожный покров. Во избежание ампутации опытный хирург Александр Герасименко пришил палец пострадавшего к его животу. «Сначала во время сложной трехчасовой операции он выделил лоскут кожи, подкожной клетчатки, мышц живота, и к ним пришил палец. Затем была сосудистая пластика для создания кровообращения в пальце. Сосудистый пучок доктор взял с тыльной стороны кисти. С пришитым к животу пальцем пациент прожил около месяца», — передает telegram-канал департамента здравоохранения ЯНАО. В настоящее время лоскут кожи стал жизнеспособным и руку пациента смогли отделить от туловища. Действия хирурга Александра Герасименко уберечь конечность и сохранить ее хватательный рефлекс. Сейчас мужчина проходит реабилитацию. Ранее URA.RU рассказывало о враче в Новом Уренгое, спасшей жизнь ребенка с раком крови. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ямальские врачи спасли мужчину от ампутации руки. Месяц назад молодого человека доставили на скорой к операционному столу — обе руки были сильно повреждены, а на одном из больших пальцев полностью отсутствовал кожный покров. Во избежание ампутации опытный хирург Александр Герасименко пришил палец пострадавшего к его животу. «Сначала во время сложной трехчасовой операции он выделил лоскут кожи, подкожной клетчатки, мышц живота, и к ним пришил палец. Затем была сосудистая пластика для создания кровообращения в пальце. Сосудистый пучок доктор взял с тыльной стороны кисти. С пришитым к животу пальцем пациент прожил около месяца», — передает telegram-канал департамента здравоохранения ЯНАО. В настоящее время лоскут кожи стал жизнеспособным и руку пациента смогли отделить от туловища. Действия хирурга Александра Герасименко уберечь конечность и сохранить ее хватательный рефлекс. Сейчас мужчина проходит реабилитацию. Ранее URA.RU рассказывало о враче в Новом Уренгое, спасшей жизнь ребенка с раком крови.