Директор челябинского завода пообещал Текслеру построить общежитие для студентов

Алексей Текслер призвал предприятие вкладываться в подготовку специалистов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел встречу с генеральным директором ПАО «Ашинский металлургический завод» Константином Бакиным. Об этом 14 марта сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Мы планируем создание новых высокотехнологичных рабочих мест. Наша совместная работа с ашинским индустриальным колледжем предусматривает строительство нового комфортабельного общежития, призванного поднять стандарт проживания студентов, обучающихся в среднетехнических учебных заведениях», — сообщил губернатору Бакин.

Бакин подтвердил, что планируется обновление производственной базы, учебных корпусов и спортивных сооружений. Кроме этого, предприятие ведет активное жилищное строительство в Аше в интересах сотрудников завода. Также Бакин сообщил о планах предприятия по увеличению инвестиций. По его словам, проект завода по реконструкции листопрокатного стана №1 приведет не только к увеличению объемов выпуска, он нацелен на изменение структуры выпускаемой продукции в пользу высокотехнологичной.

Текслер отметил, что знает о планах предприятия по реконструкции листопрокатного стана. Он подчеркнул роль предприятия, которое для Аши является градообразующим и выпускает ряд спецсплавов и изделий, необходимых для народного хозяйства и нужд оборонно-промышленного комплекса. Он подчеркнул, что перед заводом стоит серьезная задача по подготовке кадров.

В завершение встречи в присутствии главы региона состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между министерством промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области и ПАО «Ашинский металлургический завод». Меморандум предусматривает сотрудничество, направленное на развитие промышленного потенциала Челябинской области, региональной, межрегиональной и международной кооперации, а также решение вопросов кадрового потенциала и повышения квалификации специалистов.

Директор ашинского метзавода пообщел инвестировать средства в учебную инфраструктуру Фото: пресс-служба правительства Челябинской области