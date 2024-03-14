14 марта 2024

Захарова напомнила Румынии жест РФ после требований золота

© Служба новостей «URA.RU»
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Мария Захарова. Сочи, захарова мария
Захарова напомнила, как Москва простила долги Румынии Фото:

Москва отправила Бухаресту 1,4 тысячи тонн ценностей в 1935 году и простила долг после Великой Отечественной войны. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила Румынии о жесте России после требования Бухареста вернуть золотой запас.

«Если же подсчитать все румынские долги перед Россией и Советским Союзом, то, как полагают некоторые эксперты, получим в районе 1365—1665 тонн золота, что в 20—25 раз превышает стоимость всего румынского золотого запаса, отправленного в Россию в 1916—1917 годах», — заявила Мария Захарова в своем официальном telegram-канале. По ее данным, РФ вернула «долги».

Ранее Европейский парламент предъявил России запрос о возвращении Румынии золотого резерва, который был отправлен на хранение в Москву в период с 1916 по 1917 годы. При этом в резолюции ЕП отмечено, что Москва золото якобы не вернула.

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Москва отправила Бухаресту 1,4 тысячи тонн ценностей в 1935 году и простила долг после Великой Отечественной войны. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила Румынии о жесте России после требования Бухареста вернуть золотой запас. «Если же подсчитать все румынские долги перед Россией и Советским Союзом, то, как полагают некоторые эксперты, получим в районе 1365—1665 тонн золота, что в 20—25 раз превышает стоимость всего румынского золотого запаса, отправленного в Россию в 1916—1917 годах», — заявила Мария Захарова в своем официальном telegram-канале. По ее данным, РФ вернула «долги». Ранее Европейский парламент предъявил России запрос о возвращении Румынии золотого резерва, который был отправлен на хранение в Москву в период с 1916 по 1917 годы. При этом в резолюции ЕП отмечено, что Москва золото якобы не вернула.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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