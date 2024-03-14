Захарова напомнила Румынии жест РФ после требований золота

Москва отправила Бухаресту 1,4 тысячи тонн ценностей в 1935 году и простила долг после Великой Отечественной войны. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила Румынии о жесте России после требования Бухареста вернуть золотой запас.
«Если же подсчитать все румынские долги перед Россией и Советским Союзом, то, как полагают некоторые эксперты, получим в районе 1365—1665 тонн золота, что в 20—25 раз превышает стоимость всего румынского золотого запаса, отправленного в Россию в 1916—1917 годах», — заявила Мария Захарова в своем официальном
Ранее Европейский парламент предъявил России запрос о возвращении Румынии золотого резерва, который был отправлен на хранение в Москву в период с 1916 по 1917 годы. При этом в резолюции ЕП отмечено, что Москва золото якобы не вернула.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.