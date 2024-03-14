14 марта 2024

Куйвашев проголосовал на президентских выборах и подал пример свердловчанам. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Куйвашев уже отдал свой голос
Губернатор Куйвашев уже отдал свой голос Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие в выборах президента, а после призвал свердловчан сделать то же самое. По традиции, он проголосовал в гимназии №104 на улице Лермонтова, передает корреспондент URA.RU.

«Всегда важно участвовать в выборах. [У меня] хорошее настроение, чего и всем желаю», — рассказал Куйвашев после того, как опустил бюллетень в электронную урну.

Выборы президента стартовали в России утром 15 марта. На пост главы государства претендуют четыре человека. Это Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Владимир Путин (самовыдвиженец). URA.RU ведет онлайн-трансляцию.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие в выборах президента, а после призвал свердловчан сделать то же самое. По традиции, он проголосовал в гимназии №104 на улице Лермонтова, передает корреспондент URA.RU. «Всегда важно участвовать в выборах. [У меня] хорошее настроение, чего и всем желаю», — рассказал Куйвашев после того, как опустил бюллетень в электронную урну. Выборы президента стартовали в России утром 15 марта. На пост главы государства претендуют четыре человека. Это Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Владимир Путин (самовыдвиженец). URA.RU ведет онлайн-трансляцию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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