Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие в выборах президента, а после призвал свердловчан сделать то же самое. По традиции, он проголосовал в гимназии №104 на улице Лермонтова, передает корреспондент URA.RU.
«Всегда важно участвовать в выборах. [У меня] хорошее настроение, чего и всем желаю», — рассказал Куйвашев после того, как опустил бюллетень в электронную урну.
Выборы президента стартовали в России утром 15 марта. На пост главы государства претендуют четыре человека. Это Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Владимир Путин (самовыдвиженец). URA.RU ведет онлайн-трансляцию.
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