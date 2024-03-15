Главное о СВО к вечеру 15 марта: ВСУ атаковали Херсонскую область в первый день выборов президента

ВСУ обстреляли Херсонскую область в день выборов президента РФ
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ВСУ обстреляли Херсонскую область 15 марта Фото: