В Госдуме предложили ужесточить наказание за попытку сорвать выборы

Депутат Лантратова предложила сажать на восемь лет за попытку сорвать выборы

16 марта 2024 в 05:32 Размер текста - 17 +

Лантратова сообщила об ужесточении законодательства за срыв выборов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Госдуме РФ готовится законопроект об ужесточении наказания до 8 лет лишения свободы за попытку сорвать выборы. Об этом рассказала депутат от Челябинской области, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду», член думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Яна Лантратова. «Нужно ужесточить наказания для тех, кто пытается помешать проведению выборов путем поджога или иным общеопасным способом. Более суровую ответственность должны нести и те, кто действует по заданию или в интересах иностранного государства, противостоящего РФ в период ведения боевых действий. В таких случаях необходимо установить высокие сроки лишения свободы — от пяти до восьми лет», — считает Лантратова, ее слова передает ТАСС. По ее словам, законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшие дни. Сейчас в РФ за воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет. В некоторых случаях суд вправе назначить штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей. В России стартовали выборы президента. Они будут длиться три дня: с 15 по 17 марта. Между тем прошло несколько случаев провокаций и попыток сорвать выборы. В частности, в Воронежской, Ростовской областях, а также в Карачаево-Черкесии избиратели заливали урны для голосования зеленкой. В Когалыме (ХМАО) и Москве сообщалось о поджогах на избирательных участках. В Ижевске (Удмуртия) 15 марта правоохранители задержали женщину, пытавшуюся залить зеленкой комплекс обработки избирательных бюллетеней. Женщине грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Госдуме РФ готовится законопроект об ужесточении наказания до 8 лет лишения свободы за попытку сорвать выборы. Об этом рассказала депутат от Челябинской области, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду», член думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Яна Лантратова. «Нужно ужесточить наказания для тех, кто пытается помешать проведению выборов путем поджога или иным общеопасным способом. Более суровую ответственность должны нести и те, кто действует по заданию или в интересах иностранного государства, противостоящего РФ в период ведения боевых действий. В таких случаях необходимо установить высокие сроки лишения свободы — от пяти до восьми лет», — считает Лантратова, ее слова передает ТАСС. По ее словам, законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшие дни. Сейчас в РФ за воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет. В некоторых случаях суд вправе назначить штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей. В России стартовали выборы президента. Они будут длиться три дня: с 15 по 17 марта. Между тем прошло несколько случаев провокаций и попыток сорвать выборы. В частности, в Воронежской, Ростовской областях, а также в Карачаево-Черкесии избиратели заливали урны для голосования зеленкой. В Когалыме (ХМАО) и Москве сообщалось о поджогах на избирательных участках. В Ижевске (Удмуртия) 15 марта правоохранители задержали женщину, пытавшуюся залить зеленкой комплекс обработки избирательных бюллетеней. Женщине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.