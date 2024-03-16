Профессора УрФУ, которая пришла на выборы с зеленкой, арестовали на 15 суток

16 марта 2024 в 19:41 Размер текста - 17 +

Эмилии Носовой вменяют статью 20.1 УК РФ («Мелкое хулиганство») (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Доктора наук и сотрудника Уральского федерального университета (УрФУ) 50-летнюю Эмилию Носову, которая пыталась испортить зеленкой бюллетени на избирательном участке, арестовали на 15 суток. Ей вменяют статью 20.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наложение административного штрафа до ста тысяч рублей. «Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал 50-летнюю Эмилию Носову. Ее признали виновной по статье 20.1 КоАП „Мелкое хулиганство“ и назначили 15 суток ареста», — сообщили URA.RU в райсуде. Доктор наук и сотрудник УрФУ задержана за попытку испортить бюллетени зеленкой на избирательном участке в гимназии № 13. Информацию о подозрительных действиях женщины передали в полицию избиратели. Позже выяснилось, что Носова пришла на выборы с зеленкой под давлением неизвестных, которым она перед этим перечислила 15 миллионов рублей. Эти деньги должны были вернуть лишь после того, как она испортит бюллетени. Ей грозит пять лет тюрьмы. Свердловская антитеррористическая комиссия напоминает, что за воспрепятствование избирательным правам или работе избирательных комиссий предусмотрена ответственность по статье 141 УК РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Доктора наук и сотрудника Уральского федерального университета (УрФУ) 50-летнюю Эмилию Носову, которая пыталась испортить зеленкой бюллетени на избирательном участке, арестовали на 15 суток. Ей вменяют статью 20.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наложение административного штрафа до ста тысяч рублей. «Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал 50-летнюю Эмилию Носову. Ее признали виновной по статье 20.1 КоАП „Мелкое хулиганство“ и назначили 15 суток ареста», — сообщили URA.RU в райсуде. Доктор наук и сотрудник УрФУ задержана за попытку испортить бюллетени зеленкой на избирательном участке в гимназии № 13. Информацию о подозрительных действиях женщины передали в полицию избиратели. Позже выяснилось, что Носова пришла на выборы с зеленкой под давлением неизвестных, которым она перед этим перечислила 15 миллионов рублей. Эти деньги должны были вернуть лишь после того, как она испортит бюллетени. Ей грозит пять лет тюрьмы. Свердловская антитеррористическая комиссия напоминает, что за воспрепятствование избирательным правам или работе избирательных комиссий предусмотрена ответственность по статье 141 УК РФ.