В Нью-Йорке украинцы попытались сорвать празднование Масленицы
Украинские беженцы попытались сорвать празднование Масленицы в Нью-Йорке. Они пришли на площадь Таймс-сквер с плакатами, однако их действия не помешали людям отмечать. Об этом сообщали очевидцы.
«Украинцы пришли на площадь, держа в руках плакаты с лозунгами. Судя по кадрам, это совершенно никак не помешало празднованию и не нарушило его ход», — передают журналисты РЕН ТВ.
В 2024 году Масленицу празднуют с 11 по 17 марта, передают «
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