16 марта 2024

Украинские беженцы попытались сорвать празднование Масленицы в Нью-Йорке

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Очередь за iPhone6 в Нью-Йорке, нью йорк
В Нью-Йорке украинцы попытались сорвать празднование Масленицы Фото:

Украинские беженцы попытались сорвать празднование Масленицы в Нью-Йорке. Они пришли на площадь Таймс-сквер с плакатами, однако их действия не помешали людям отмечать. Об этом сообщали очевидцы.

«Украинцы пришли на площадь, держа в руках плакаты с лозунгами. Судя по кадрам, это совершенно никак не помешало празднованию и не нарушило его ход», — передают журналисты РЕН ТВ.

В 2024 году Масленицу празднуют с 11 по 17 марта, передают «Дни.ру». Последний день праздничной недели отмечается прощенным воскресением. Это происходит за семь недель до праздника Пасхи.

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Украинские беженцы попытались сорвать празднование Масленицы в Нью-Йорке. Они пришли на площадь Таймс-сквер с плакатами, однако их действия не помешали людям отмечать. Об этом сообщали очевидцы. «Украинцы пришли на площадь, держа в руках плакаты с лозунгами. Судя по кадрам, это совершенно никак не помешало празднованию и не нарушило его ход», — передают журналисты РЕН ТВ. В 2024 году Масленицу празднуют с 11 по 17 марта, передают «Дни.ру». Последний день праздничной недели отмечается прощенным воскресением. Это происходит за семь недель до праздника Пасхи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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