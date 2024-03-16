Украинские беженцы попытались сорвать празднование Масленицы в Нью-Йорке

17 марта 2024 в 07:55 Размер текста - 17 +

В Нью-Йорке украинцы попытались сорвать празднование Масленицы Фото: Ксения Сальникова © URA.RU Украинские беженцы попытались сорвать празднование Масленицы в Нью-Йорке. Они пришли на площадь Таймс-сквер с плакатами, однако их действия не помешали людям отмечать. Об этом сообщали очевидцы. «Украинцы пришли на площадь, держа в руках плакаты с лозунгами. Судя по кадрам, это совершенно никак не помешало празднованию и не нарушило его ход», — передают журналисты РЕН ТВ. В 2024 году Масленицу празднуют с 11 по 17 марта, передают « Дни.ру» . Последний день праздничной недели отмечается прощенным воскресением. Это происходит за семь недель до праздника Пасхи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские беженцы попытались сорвать празднование Масленицы в Нью-Йорке. Они пришли на площадь Таймс-сквер с плакатами, однако их действия не помешали людям отмечать. Об этом сообщали очевидцы. «Украинцы пришли на площадь, держа в руках плакаты с лозунгами. Судя по кадрам, это совершенно никак не помешало празднованию и не нарушило его ход», — передают журналисты РЕН ТВ. В 2024 году Масленицу празднуют с 11 по 17 марта, передают «Дни.ру». Последний день праздничной недели отмечается прощенным воскресением. Это происходит за семь недель до праздника Пасхи.