17 марта 2024

В отдаленные пункты ЯНАО стали летать вертолеты

Регулярные вертолетные рейсы будут летать из Тарко-сале
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар у Салаирки. Тюмень , вертолет, пожарный вертолет
Вертолеты будут летать на постоянной основе Фото:

В Пуровском районе (ЯНАО) стартуют вертолетные пассажирские перевозки в отдаленные села Самбург, Халясавэй и Толька. Вылеты будут совершаться из аэропорта Тарко-Сале, рассказали в районном департаменте транспорта.

«Первый рейс „Тарко-Сале — Халясавэй, Халясавэй — Тарко-Сале“ запланирован на 19 марта 2024 года», — сообщили в telegram-канале департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации Пуровского района. Билеты на перелет можно купить в кассах населенных пунктов.

Право осуществлять авиапассажирские перевозки получила авиакомпания «Ямал». Полеты будут осуществляться на постоянной основе.

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В Пуровском районе (ЯНАО) стартуют вертолетные пассажирские перевозки в отдаленные села Самбург, Халясавэй и Толька. Вылеты будут совершаться из аэропорта Тарко-Сале, рассказали в районном департаменте транспорта. «Первый рейс „Тарко-Сале — Халясавэй, Халясавэй — Тарко-Сале“ запланирован на 19 марта 2024 года», — сообщили в telegram-канале департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации Пуровского района. Билеты на перелет можно купить в кассах населенных пунктов. Право осуществлять авиапассажирские перевозки получила авиакомпания «Ямал». Полеты будут осуществляться на постоянной основе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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