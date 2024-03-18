РБК: большинство банков Армении прекратит прием карт «Мир»

19 марта 2024 в 02:33 Размер текста - 17 +

Оператор карт «Мир» в феврале попал под санкции США Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности С конца марта в Армении большинство банков перестанут обслуживать карты российской системы «Мир». Исключением станет «ВТБ Армения», сообщил представитель финансовой организации. «Карты „Мир“ перестанут работать в банкоматах и POS-терминалах большинства банков Армении с 30 марта этого года, исключение составит инфраструктура банка „ВТБ Армения“ („дочка“ российского ВТБ — прим. URA.RU)», — пояснил собеседник РБК. Информацию о скором прекращении работы карт «Мир» в Армении подтверждает источник издания на российском рынке. Вашингтон ввел санкции против системы «Мир» в конце февраля, напоминает RT. Позже из-за вынужденных ограничений банк «Фридом Финанс» из Казахстана остановил операции с российской платежной системой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С конца марта в Армении большинство банков перестанут обслуживать карты российской системы «Мир». Исключением станет «ВТБ Армения», сообщил представитель финансовой организации. «Карты „Мир“ перестанут работать в банкоматах и POS-терминалах большинства банков Армении с 30 марта этого года, исключение составит инфраструктура банка „ВТБ Армения“ („дочка“ российского ВТБ — прим. URA.RU)», — пояснил собеседник РБК. Информацию о скором прекращении работы карт «Мир» в Армении подтверждает источник издания на российском рынке. Вашингтон ввел санкции против системы «Мир» в конце февраля, напоминает RT. Позже из-за вынужденных ограничений банк «Фридом Финанс» из Казахстана остановил операции с российской платежной системой.