РБК: большинство банков Армении прекратит прием карт «Мир»

С конца марта в Армении большинство банков перестанут обслуживать карты российской системы «Мир». Исключением станет «ВТБ Армения», сообщил представитель финансовой организации.
«Карты „Мир“ перестанут работать в банкоматах и POS-терминалах большинства банков Армении с 30 марта этого года, исключение составит инфраструктура банка „ВТБ Армения“ („дочка“ российского ВТБ — прим. URA.RU)», — пояснил собеседник РБК. Информацию о скором прекращении работы карт «Мир» в Армении подтверждает источник издания на российском рынке.
Вашингтон ввел санкции против системы «Мир» в конце февраля, напоминает RT. Позже из-за вынужденных ограничений банк «Фридом Финанс» из Казахстана остановил операции с российской платежной системой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.