18 марта 2024

РБК: большинство банков Армении прекратит прием карт «Мир»

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, платежная система, банковская карта, купюра, карта, банкнота, карта мир, деньги, наличные, зп
Оператор карт «Мир» в феврале попал под санкции США Фото:
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С конца марта в Армении большинство банков перестанут обслуживать карты российской системы «Мир». Исключением станет «ВТБ Армения», сообщил представитель финансовой организации.

«Карты „Мир“ перестанут работать в банкоматах и POS-терминалах большинства банков Армении с 30 марта этого года, исключение составит инфраструктура банка „ВТБ Армения“ („дочка“ российского ВТБ — прим. URA.RU)», — пояснил собеседник РБК. Информацию о скором прекращении работы карт «Мир» в Армении подтверждает источник издания на российском рынке.

Вашингтон ввел санкции против системы «Мир» в конце февраля, напоминает RT. Позже из-за вынужденных ограничений банк «Фридом Финанс» из Казахстана остановил операции с российской платежной системой.

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С конца марта в Армении большинство банков перестанут обслуживать карты российской системы «Мир». Исключением станет «ВТБ Армения», сообщил представитель финансовой организации. «Карты „Мир“ перестанут работать в банкоматах и POS-терминалах большинства банков Армении с 30 марта этого года, исключение составит инфраструктура банка „ВТБ Армения“ („дочка“ российского ВТБ — прим. URA.RU)», — пояснил собеседник РБК. Информацию о скором прекращении работы карт «Мир» в Армении подтверждает источник издания на российском рынке. Вашингтон ввел санкции против системы «Мир» в конце февраля, напоминает RT. Позже из-за вынужденных ограничений банк «Фридом Финанс» из Казахстана остановил операции с российской платежной системой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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