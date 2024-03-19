В ЛНР сообщили об уничтожении базы наемников, готовивших теракты

19 марта 2024 в 10:08 Размер текста - 17 +

В Харьковской области уничтожен пункт дислокации наемников ВСУ, заявил Андрей Марочко Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская артиллерия уничтожила базу украинских наемников, которые готовились к террористическим актам на территории России. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «В районе населенного пункта Волчанск нашей артиллерией уничтожен пункт временной дислокации украинских наемников, которых украинские спецслужбы планировали использовать для террористической деятельности», — передает слова Марочко РИА Новости. Он добавил, что теракты планировались в пограничных районах Белгородской области. Были обнаружены и уничтожены склады оружия, техники, а также скопления военных Украины в районах Уды и Казачья Лопань. Также уничтожен конвой, перевозивший военные грузы, и отбиты атаки ВСУ в районах Синьковки и Петропавловки. В Кисловке уничтожена противопехотная точка с помощью российской авиации. Кроме того, нарушены планы Украины по перебазированию в районе Песчаного, заключил Марочко. Ранее 18 марта стало известно, что в Белгороде задержали россиянина, подозреваемого в планировании террористического акта. Задержанный планировал отравить и подорвать российских солдат. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская артиллерия уничтожила базу украинских наемников, которые готовились к террористическим актам на территории России. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «В районе населенного пункта Волчанск нашей артиллерией уничтожен пункт временной дислокации украинских наемников, которых украинские спецслужбы планировали использовать для террористической деятельности», — передает слова Марочко РИА Новости. Он добавил, что теракты планировались в пограничных районах Белгородской области. Были обнаружены и уничтожены склады оружия, техники, а также скопления военных Украины в районах Уды и Казачья Лопань. Также уничтожен конвой, перевозивший военные грузы, и отбиты атаки ВСУ в районах Синьковки и Петропавловки. В Кисловке уничтожена противопехотная точка с помощью российской авиации. Кроме того, нарушены планы Украины по перебазированию в районе Песчаного, заключил Марочко. Ранее 18 марта стало известно, что в Белгороде задержали россиянина, подозреваемого в планировании террористического акта. Задержанный планировал отравить и подорвать российских солдат.