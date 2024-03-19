Челябинца, выигравшего машину, участвовать в викторине заставила жена

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Челябинец планирует продать автомобиль и разделить деньги между женой, дочерью и другом Фото:

Василия Смирнова из Челябинска, выигравшего в викторине «Всей семьей — за Челябинск» автомобиль, на участие уговорила жена. Об этом он рассказал в прямом эфире викторины.

«Мы решили пойти всей семьей. Сходили на голосование, потом жена уговорила меня на участие в викторине», — сообщил Смирнов в эфире канала ОТВ. Подарок челябинец планирует продать.

Проголосовать на президентских выборах Смирнова уговорил друг. Деньги от продажи автомобиля мужчина планирует разделить между другом, женой и дочерью. Именно благодаря их уговорам он принял участие в викторине, объяснил свое решение челябинец.

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Василия Смирнова из Челябинска, выигравшего в викторине «Всей семьей — за Челябинск» автомобиль, на участие уговорила жена. Об этом он рассказал в прямом эфире викторины. «Мы решили пойти всей семьей. Сходили на голосование, потом жена уговорила меня на участие в викторине», — сообщил Смирнов в эфире канала ОТВ. Подарок челябинец планирует продать. Проголосовать на президентских выборах Смирнова уговорил друг. Деньги от продажи автомобиля мужчина планирует разделить между другом, женой и дочерью. Именно благодаря их уговорам он принял участие в викторине, объяснил свое решение челябинец.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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