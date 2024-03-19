Развлечения Интересное Челябинца, выигравшего машину, участвовать в викторине заставила жена 19 марта 2024 в 18:48 Размер текста - 17 + Челябинец планирует продать автомобиль и разделить деньги между женой, дочерью и другом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Василия Смирнова из Челябинска, выигравшего в викторине «Всей семьей — за Челябинск» автомобиль, на участие уговорила жена. Об этом он рассказал в прямом эфире викторины. «Мы решили пойти всей семьей. Сходили на голосование, потом жена уговорила меня на участие в викторине», — сообщил Смирнов в эфире канала ОТВ. Подарок челябинец планирует продать. Проголосовать на президентских выборах Смирнова уговорил друг. Деньги от продажи автомобиля мужчина планирует разделить между другом, женой и дочерью. Именно благодаря их уговорам он принял участие в викторине, объяснил свое решение челябинец. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Василия Смирнова из Челябинска, выигравшего в викторине «Всей семьей — за Челябинск» автомобиль, на участие уговорила жена. Об этом он рассказал в прямом эфире викторины. «Мы решили пойти всей семьей. Сходили на голосование, потом жена уговорила меня на участие в викторине», — сообщил Смирнов в эфире канала ОТВ. Подарок челябинец планирует продать. Проголосовать на президентских выборах Смирнова уговорил друг. Деньги от продажи автомобиля мужчина планирует разделить между другом, женой и дочерью. Именно благодаря их уговорам он принял участие в викторине, объяснил свое решение челябинец. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям