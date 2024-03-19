Малышева назвала продукты, защищающие от рака

Белокочанная, брюссельская капуста и брокколи помогают в борьбе с онкозаболеваниями. В частности, способствуют этому содержащееся в капусте вещество сульфорафан. Об этом сообщает врач и ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева.
«Сульфорафан борется с раком. Он не дает раковым клеткам размножаться и не дает развиваться раку», — передает
Сульфорафан из брюссельской капусты и брокколи убивает широкий спектр бактерий. Врач-иммунолог Андрей Продеус уточнил, что вещество обладает более полезными свойствами в сочетании с горчицей.
По данным врачей, брокколи является продуктом, который очень богат сульфорафаном. В ней содержится семь суточных норм вещества. В белокочанной капусте его меньше всего — всего две суточные дозы.
Ранее специалисты Российского научного центра хирургии имени академика Б.В. Петровского сообщили, что спровоцировать развитие рака могут некоторые перенесенные инфекционные вирусные заболевания. Например, вирус папилломы человека, вирусы гепатита В и С, вирус герпеса и ВИЧ.
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