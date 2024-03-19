Глава района в ЯНАО отчитался перед губернатором Артюховым

Глава Ямальского района Андрей Кугаевский сообщил о высокой рождаемости

19 марта 2024 в 19:33 Размер текста - 17 +

Состоялась рабочая встреча губернатора Ямала с руководителем Ямальского района Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО В столице ЯНАО состоялась рабочая встреча губернатора Ямала Дмитрия Артюхова и главы Ямальского района Андрея Кугаевского. Район стал лидером по рождаемости среди муниципалитетов округа, здесь активно строят детсады и школы. Почти готов к сдаче Центр единоборств «Северный характер» в Яр-Сале, сообщает пресс-служба окружного правительства. «Андрей Кугаевский рассказал, что район занимает лидирующую позицию по рождаемости среди муниципальных образований Ямала, поэтому большое внимание уделяется созданию инфраструктуры для детей. В этом году будут завершены капитальный ремонт школы в Сеяхе и восстановление школы в Новом Порту, пострадавшей от пожара. Планируется завершить капремонт спального корпуса школы и строительство детского сада в Мысе Каменном», — говорится в релизе, опубликованном на сайте органа власти. Капремонт продолжается также в школе села Салемал, реконструкция ожидает и учебное учреждение в Сюнай-Сале. Еще не завершено строительство спального корпуса школы-интерната в Яр-Сале и строительство детского сада с музеем и библиотекой в Мысе Каменном. По словам Андрея Кугаевского, почти готов к сдаче Центр единоборств «Северный характер» в Яр-Сале. Его откроют уже в апреле. Здесь жители села смогут посещать секции по вольной борьбе, дзюдо и пауэрлифтингу. Ранее URA.RU сообщало, что глава Ямальского района ЯНАО Андрей Кугаевский поделился в своем telegram-канале планами местных предпринимателей. В поселениях района к осени откроют мини-пекарню, парикмахерские, магазин с продукцией местных производителей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В столице ЯНАО состоялась рабочая встреча губернатора Ямала Дмитрия Артюхова и главы Ямальского района Андрея Кугаевского. Район стал лидером по рождаемости среди муниципалитетов округа, здесь активно строят детсады и школы. Почти готов к сдаче Центр единоборств «Северный характер» в Яр-Сале, сообщает пресс-служба окружного правительства. «Андрей Кугаевский рассказал, что район занимает лидирующую позицию по рождаемости среди муниципальных образований Ямала, поэтому большое внимание уделяется созданию инфраструктуры для детей. В этом году будут завершены капитальный ремонт школы в Сеяхе и восстановление школы в Новом Порту, пострадавшей от пожара. Планируется завершить капремонт спального корпуса школы и строительство детского сада в Мысе Каменном», — говорится в релизе, опубликованном на сайте органа власти. Капремонт продолжается также в школе села Салемал, реконструкция ожидает и учебное учреждение в Сюнай-Сале. Еще не завершено строительство спального корпуса школы-интерната в Яр-Сале и строительство детского сада с музеем и библиотекой в Мысе Каменном. По словам Андрея Кугаевского, почти готов к сдаче Центр единоборств «Северный характер» в Яр-Сале. Его откроют уже в апреле. Здесь жители села смогут посещать секции по вольной борьбе, дзюдо и пауэрлифтингу. Ранее URA.RU сообщало, что глава Ямальского района ЯНАО Андрей Кугаевский поделился в своем telegram-канале планами местных предпринимателей. В поселениях района к осени откроют мини-пекарню, парикмахерские, магазин с продукцией местных производителей.