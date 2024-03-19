19 марта 2024

Чем известен Василий Уткин: скандальные истории, которыми запомнился комментатор

Василий Уткин прославился карьерой в журналистике и скандальными историями
© Служба новостей «URA.RU»
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Спортивный комментатор прославился своей карьерой и скандалами Фото:

Журналист Василий Уткин умер в возрасте 52 лет 19 марта от тромбоэмболии легочной артерии. Уткин прославился не только своей работой спортивным комментатором, но и скандалами с телеведущими Тиной Канделаки и Владимиром Соловьевым, а также футболистом Андреем Дзюбой. О жизни спортивного комментатора — в материале URA.RU.

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Конфликт с Тиной Канделаки

Ссоры с телеведущей начались с 2015 года, когда та рассказала в одном из своих интервью, что спортивную редакцию «Матч ТВ» начали делать «с нуля». Уткин воспринял это, как личное оскорбление.

Очередной конфликт между Канделаки и Уткиным произошел в 2020 году. Причиной этому стало поздравление «Зенита» с чемпионством — помощница должна была выставить видео в сети, но перепутала метку «Зенита» с упоминанием футболиста Артема Дзюбы. После этого Василий Уткин написал пост с нецензурным ругательством, а Канделаки обвинила его в «больном воображении».

После смерти комментатора телеведущая отметила, что в том, что их отношения не сложились, была ее вина, а Уткину нужно было «особенное внимание». «В спешке доказать, что „Матч ТВ“ будет лучшим спортивным каналом в России, я не уделила ему достаточно времени. А он в нем нуждался», — написала Канделаки в своем telegram-канале. Она подчеркнула, что не может не признать, что Василий Уткин был одним из самых талантливых спортивных журналистов.

Ссора Уткина с Владимиром Соловьевым

Комментатор выразил несогласие с действиями властей в связи с распространением коронавируса, что возмутило Соловьева. Между оппонентами начался конфликт, во время которого телеведущий посоветовал журналисту обратиться за психиатрической помощью.

Конфликт с футболистом Артемом Дзюбой

Началом конфликта между Уткиным и Дзюбой можно считать 2016 год, когда спортивный комментатор оставил язвительный пост в адрес футболиста после игры «Зенита» с «Краснодаром». В то время говорили о возможной драке Артема Дзюбы с вратарем Юрием Лодыгиным в раздевалке. С начала конфликта были редкие выпады с обеих сторон. Уткин называл футболиста «глупцом», а в ответ слышал о себе слова «деградировавший комментатор».

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Журналист Василий Уткин умер в возрасте 52 лет 19 марта от тромбоэмболии легочной артерии. Уткин прославился не только своей работой спортивным комментатором, но и скандалами с телеведущими Тиной Канделаки и Владимиром Соловьевым, а также футболистом Андреем Дзюбой. О жизни спортивного комментатора — в материале URA.RU. Ссоры с телеведущей начались с 2015 года, когда та рассказала в одном из своих интервью, что спортивную редакцию «Матч ТВ» начали делать «с нуля». Уткин воспринял это, как личное оскорбление. Очередной конфликт между Канделаки и Уткиным произошел в 2020 году. Причиной этому стало поздравление «Зенита» с чемпионством — помощница должна была выставить видео в сети, но перепутала метку «Зенита» с упоминанием футболиста Артема Дзюбы. После этого Василий Уткин написал пост с нецензурным ругательством, а Канделаки обвинила его в «больном воображении». После смерти комментатора телеведущая отметила, что в том, что их отношения не сложились, была ее вина, а Уткину нужно было «особенное внимание». «В спешке доказать, что „Матч ТВ“ будет лучшим спортивным каналом в России, я не уделила ему достаточно времени. А он в нем нуждался», — написала Канделаки в своем telegram-канале. Она подчеркнула, что не может не признать, что Василий Уткин был одним из самых талантливых спортивных журналистов. Комментатор выразил несогласие с действиями властей в связи с распространением коронавируса, что возмутило Соловьева. Между оппонентами начался конфликт, во время которого телеведущий посоветовал журналисту обратиться за психиатрической помощью. Началом конфликта между Уткиным и Дзюбой можно считать 2016 год, когда спортивный комментатор оставил язвительный пост в адрес футболиста после игры «Зенита» с «Краснодаром». В то время говорили о возможной драке Артема Дзюбы с вратарем Юрием Лодыгиным в раздевалке. С начала конфликта были редкие выпады с обеих сторон. Уткин называл футболиста «глупцом», а в ответ слышал о себе слова «деградировавший комментатор».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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