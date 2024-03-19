19 марта 2024

Суд приговорил курганца к 6,6 годам лишения свободы за кражу денег с карты

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу росгвардийцев . Курган, зал суда, судебное заседание, судья, суд, судебный процесс, судебное дело
Приговор суда вступил в законную силу Фото:

Жителя Варгашинского округа Курганской области приговорили к 6,6 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии особого режима за кражу денег с чужого банковского счета. Об этом сообщается на сайте Варгашинского районного суда.

«Рассмотрено дело в отношении жителя Варгашинского округа, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями „Покушение на преступление“, „Грабеж, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище“, „Тайное хищение денежных средств с банковского счета или электронных денежных средств“. Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на 6,6 лет с отбыванием срока в колонии особого режима», — говорится в документе.

Обвиняемый пытался украсть деньги из чужого дома, но не смог довести преступление до конца. Позже он украл телефон у другого потерпевшего и снял деньги с его банковского счета. Приговор суда вступил в законную силу.

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Жителя Варгашинского округа Курганской области приговорили к 6,6 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии особого режима за кражу денег с чужого банковского счета. Об этом сообщается на сайте Варгашинского районного суда. «Рассмотрено дело в отношении жителя Варгашинского округа, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями „Покушение на преступление“, „Грабеж, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище“, „Тайное хищение денежных средств с банковского счета или электронных денежных средств“. Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на 6,6 лет с отбыванием срока в колонии особого режима», — говорится в документе. Обвиняемый пытался украсть деньги из чужого дома, но не смог довести преступление до конца. Позже он украл телефон у другого потерпевшего и снял деньги с его банковского счета. Приговор суда вступил в законную силу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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