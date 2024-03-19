Суд приговорил курганца к 6,6 годам лишения свободы за кражу денег с карты

20 марта 2024 в 05:02 Размер текста - 17 +

Приговор суда вступил в законную силу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителя Варгашинского округа Курганской области приговорили к 6,6 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии особого режима за кражу денег с чужого банковского счета. Об этом сообщается на сайте Варгашинского районного суда. «Рассмотрено дело в отношении жителя Варгашинского округа, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями „Покушение на преступление“, „Грабеж, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище“, „Тайное хищение денежных средств с банковского счета или электронных денежных средств“. Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на 6,6 лет с отбыванием срока в колонии особого режима», — говорится в документе. Обвиняемый пытался украсть деньги из чужого дома, но не смог довести преступление до конца. Позже он украл телефон у другого потерпевшего и снял деньги с его банковского счета. Приговор суда вступил в законную силу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителя Варгашинского округа Курганской области приговорили к 6,6 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии особого режима за кражу денег с чужого банковского счета. Об этом сообщается на сайте Варгашинского районного суда. «Рассмотрено дело в отношении жителя Варгашинского округа, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями „Покушение на преступление“, „Грабеж, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище“, „Тайное хищение денежных средств с банковского счета или электронных денежных средств“. Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на 6,6 лет с отбыванием срока в колонии особого режима», — говорится в документе. Обвиняемый пытался украсть деньги из чужого дома, но не смог довести преступление до конца. Позже он украл телефон у другого потерпевшего и снял деньги с его банковского счета. Приговор суда вступил в законную силу.