Происшествия Люди с автоматами, нагрянувшие в бизнес-центр Екатеринбурга, вскрывают сейф. Видео 20 марта 2024 в 12:45 Размер текста - 17 + Силовики вскрывают сейф на балконе офиса Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Екатеринбурге силовики, нагрянувшие в бизнес-центр Clever Park, принялись вскрывать сейф на балконе из офиса на 22 этаже. Информация об этом появилась в социальных сетях. «На балконе БЦ Clever Park силовики болгаркой вскрывают сейф одной из фирм сейчас», — пишет telegram-канал «Безумный ЕКБ». Предварительно, в помещении находятся сотрудники ФСБ. Порядка 10 человек в масках утром 20 марта поднялись на 22 этаж БЦ, куда перестали пускать людей. Там находятся пять компаний. В полиции Екатеринбурга сообщили, что сотрудники ведомства не причастны к проведению операции, а в пресс-службе свердловского УФСБ воздержались от комментариев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге силовики, нагрянувшие в бизнес-центр Clever Park, принялись вскрывать сейф на балконе из офиса на 22 этаже. Информация об этом появилась в социальных сетях. «На балконе БЦ Clever Park силовики болгаркой вскрывают сейф одной из фирм сейчас», — пишет telegram-канал «Безумный ЕКБ». Предварительно, в помещении находятся сотрудники ФСБ. Порядка 10 человек в масках утром 20 марта поднялись на 22 этаж БЦ, куда перестали пускать людей. Там находятся пять компаний. В полиции Екатеринбурга сообщили, что сотрудники ведомства не причастны к проведению операции, а в пресс-службе свердловского УФСБ воздержались от комментариев. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям