19 марта 2024

Люди с автоматами, нагрянувшие в бизнес-центр Екатеринбурга, вскрывают сейф. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики, обыск. Москва, фсб, силовики, обыск
Силовики вскрывают сейф на балконе офиса Фото:

В Екатеринбурге силовики, нагрянувшие в бизнес-центр Clever Park, принялись вскрывать сейф на балконе из офиса на 22 этаже. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«На балконе БЦ Clever Park силовики болгаркой вскрывают сейф одной из фирм сейчас», — пишет telegram-канал «Безумный ЕКБ». Предварительно, в помещении находятся сотрудники ФСБ.

Порядка 10 человек в масках утром 20 марта поднялись на 22 этаж БЦ, куда перестали пускать людей. Там находятся пять компаний. В полиции Екатеринбурга сообщили, что сотрудники ведомства не причастны к проведению операции, а в пресс-службе свердловского УФСБ воздержались от комментариев.

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В Екатеринбурге силовики, нагрянувшие в бизнес-центр Clever Park, принялись вскрывать сейф на балконе из офиса на 22 этаже. Информация об этом появилась в социальных сетях. «На балконе БЦ Clever Park силовики болгаркой вскрывают сейф одной из фирм сейчас», — пишет telegram-канал «Безумный ЕКБ». Предварительно, в помещении находятся сотрудники ФСБ. Порядка 10 человек в масках утром 20 марта поднялись на 22 этаж БЦ, куда перестали пускать людей. Там находятся пять компаний. В полиции Екатеринбурга сообщили, что сотрудники ведомства не причастны к проведению операции, а в пресс-службе свердловского УФСБ воздержались от комментариев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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