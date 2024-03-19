В Екатеринбурге силовики, нагрянувшие в бизнес-центр Clever Park, принялись вскрывать сейф на балконе из офиса на 22 этаже. Информация об этом появилась в социальных сетях.
«На балконе БЦ Clever Park силовики болгаркой вскрывают сейф одной из фирм сейчас», — пишет telegram-канал «Безумный ЕКБ». Предварительно, в помещении находятся сотрудники ФСБ.
Порядка 10 человек в масках утром 20 марта поднялись на 22 этаж БЦ, куда перестали пускать людей. Там находятся пять компаний. В полиции Екатеринбурга сообщили, что сотрудники ведомства не причастны к проведению операции, а в пресс-службе свердловского УФСБ воздержались от комментариев.
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