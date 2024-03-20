20 марта 2024

Тюменский контрактник погиб во время спецоперации

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Тюменец в апреле 2022 года заключил контракт и отправился на СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Тюменской области простятся с мужчиной, погибшим в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в администрации Нижнетавдинского района. Тюменец в апреле 2022 года заключил контракт и отправился на СВО.

«В Нижнетавдинском районе в селе Черепаново 22 марта 2024 года состоится прощание с участником специальной военной операции Невским Александром. <…> В апреле 2022 года принял решение служить в вооруженных силах Российской Федерации по контракту», — сообщили в администрации.

Александр учился в Нижней Тавде, в 2014 году проходил военную службу, а после жил и работал в Тюмени. Он награжден медалью «За отвагу», а также в 2022 году мужчина получил благодарность верховного главнокомандующего ВС РФ. Тюменец погиб в декабре 2023 года, у него остались жена и сын.

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В Тюменской области простятся с мужчиной, погибшим в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в администрации Нижнетавдинского района. Тюменец в апреле 2022 года заключил контракт и отправился на СВО. «В Нижнетавдинском районе в селе Черепаново 22 марта 2024 года состоится прощание с участником специальной военной операции Невским Александром. <…> В апреле 2022 года принял решение служить в вооруженных силах Российской Федерации по контракту», — сообщили в администрации. Александр учился в Нижней Тавде, в 2014 году проходил военную службу, а после жил и работал в Тюмени. Он награжден медалью «За отвагу», а также в 2022 году мужчина получил благодарность верховного главнокомандующего ВС РФ. Тюменец погиб в декабре 2023 года, у него остались жена и сын.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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