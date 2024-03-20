Тюменский контрактник погиб во время спецоперации

21 марта 2024 в 15:04 Размер текста - 17 +

Тюменец в апреле 2022 года заключил контракт и отправился на СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Тюменской области простятся с мужчиной, погибшим в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в администрации Нижнетавдинского района. Тюменец в апреле 2022 года заключил контракт и отправился на СВО. «В Нижнетавдинском районе в селе Черепаново 22 марта 2024 года состоится прощание с участником специальной военной операции Невским Александром. <…> В апреле 2022 года принял решение служить в вооруженных силах Российской Федерации по контракту», — сообщили в администрации. Александр учился в Нижней Тавде, в 2014 году проходил военную службу, а после жил и работал в Тюмени. Он награжден медалью «За отвагу», а также в 2022 году мужчина получил благодарность верховного главнокомандующего ВС РФ. Тюменец погиб в декабре 2023 года, у него остались жена и сын. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области простятся с мужчиной, погибшим в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в администрации Нижнетавдинского района. Тюменец в апреле 2022 года заключил контракт и отправился на СВО. «В Нижнетавдинском районе в селе Черепаново 22 марта 2024 года состоится прощание с участником специальной военной операции Невским Александром. <…> В апреле 2022 года принял решение служить в вооруженных силах Российской Федерации по контракту», — сообщили в администрации. Александр учился в Нижней Тавде, в 2014 году проходил военную службу, а после жил и работал в Тюмени. Он награжден медалью «За отвагу», а также в 2022 году мужчина получил благодарность верховного главнокомандующего ВС РФ. Тюменец погиб в декабре 2023 года, у него остались жена и сын.