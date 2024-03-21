Тюменец погиб на стройке в первый рабочий день

Выяснилось, что сотрудника допустили на работу без стажировки и медосмотра Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Тюмени строитель погиб на стройке в свой первый рабочий день. Об этом сообщили в региональной Государственной инспекции труда. Инцидент произошел в феврале 2024 года.

«Двое рабочих находились на шестой секции. Один из них демонтировал опалубку с плиты перекрытия, а второй помогал при демонтаже и складировал ее. В процессе работ лист фанеры не отходил от бетонной поверхности и второй рабочий поднялся на шестой этаж, чтобы снять опалубку сверху. Произошло падение фанеры. Рабочий упал на землю», — сообщили в пресс-службе инспекции.

Выяснилось, что сотрудника допустили на работу без стажировки и медосмотра. Кроме того, ему не провели обучение и не проверили знания по охране труда. Виновных будут привлекать к административной ответственности.