Тюменец погиб на стройке в первый рабочий день

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Общественная жизнь. Пермь , долгострой, кран, многоэтажка, квартира, стройка, новостройка
Выяснилось, что сотрудника допустили на работу без стажировки и медосмотра Фото:

В Тюмени строитель погиб на стройке в свой первый рабочий день. Об этом сообщили в региональной Государственной инспекции труда. Инцидент произошел в феврале 2024 года.

«Двое рабочих находились на шестой секции. Один из них демонтировал опалубку с плиты перекрытия, а второй помогал при демонтаже и складировал ее. В процессе работ лист фанеры не отходил от бетонной поверхности и второй рабочий поднялся на шестой этаж, чтобы снять опалубку сверху. Произошло падение фанеры. Рабочий упал на землю», — сообщили в пресс-службе инспекции.

Выяснилось, что сотрудника допустили на работу без стажировки и медосмотра. Кроме того, ему не провели обучение и не проверили знания по охране труда. Виновных будут привлекать к административной ответственности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени строитель погиб на стройке в свой первый рабочий день. Об этом сообщили в региональной Государственной инспекции труда. Инцидент произошел в феврале 2024 года. «Двое рабочих находились на шестой секции. Один из них демонтировал опалубку с плиты перекрытия, а второй помогал при демонтаже и складировал ее. В процессе работ лист фанеры не отходил от бетонной поверхности и второй рабочий поднялся на шестой этаж, чтобы снять опалубку сверху. Произошло падение фанеры. Рабочий упал на землю», — сообщили в пресс-службе инспекции. Выяснилось, что сотрудника допустили на работу без стажировки и медосмотра. Кроме того, ему не провели обучение и не проверили знания по охране труда. Виновных будут привлекать к административной ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...