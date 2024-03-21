Аккаунт главы района в ЯНАО впервые подделали мошенники

Глава Шурышкарского района ЯНАО стал жертвой мошенников

21 марта 2024 в 17:15 Размер текста - 17 +

Мошенники подделали аккаунт главы района Олега Попова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Главе Шурышкарского района ЯНАО Олегу Попову не удалось избежать подделки своего аккаунта. В своих соцсетях чиновник опубликовал скриншот, на котором видно, как мошенники ведут переписку от его имени. Попов призвал подписчиков не верить злоумышленникам. «Сегодня друзья и коллеги получают сообщения с фейкового аккаунта с моим именем в телеграме. Прошу в переписку не вступать, по ссылкам не переходить, ну и, конечно же, не переводить деньги по просьбам мошенников», — написал Попов в своем telegram-канала. Попов выразил огорчение случившимся — глава района надеялся, что сможет избежать ситуаций с созданием фейковых страниц с его именем. Ранее URA.RU рассказывало об участившихся на Ямале случаях подделки соцсетей известных политиков. Мошенники успели притвориться председателем заксобрания — Сергеем Ямкиным, главой реготделения «Единой России» — Анастасией Казанцевой, главой Ямальского района — Андреем Кугаевским и даже губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главе Шурышкарского района ЯНАО Олегу Попову не удалось избежать подделки своего аккаунта. В своих соцсетях чиновник опубликовал скриншот, на котором видно, как мошенники ведут переписку от его имени. Попов призвал подписчиков не верить злоумышленникам. «Сегодня друзья и коллеги получают сообщения с фейкового аккаунта с моим именем в телеграме. Прошу в переписку не вступать, по ссылкам не переходить, ну и, конечно же, не переводить деньги по просьбам мошенников», — написал Попов в своем telegram-канала. Попов выразил огорчение случившимся — глава района надеялся, что сможет избежать ситуаций с созданием фейковых страниц с его именем. Ранее URA.RU рассказывало об участившихся на Ямале случаях подделки соцсетей известных политиков. Мошенники успели притвориться председателем заксобрания — Сергеем Ямкиным, главой реготделения «Единой России» — Анастасией Казанцевой, главой Ямальского района — Андреем Кугаевским и даже губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым