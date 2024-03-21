Аккаунт главы района в ЯНАО впервые подделали мошенники

Главе Шурышкарского района ЯНАО Олегу Попову не удалось избежать подделки своего аккаунта. В своих соцсетях чиновник опубликовал скриншот, на котором видно, как мошенники ведут переписку от его имени. Попов призвал подписчиков не верить злоумышленникам.
«Сегодня друзья и коллеги получают сообщения с фейкового аккаунта с моим именем в телеграме. Прошу в переписку не вступать, по ссылкам не переходить, ну и, конечно же, не переводить деньги по просьбам мошенников», — написал Попов в своем telegram-канала.
Попов выразил огорчение случившимся — глава района надеялся, что сможет избежать ситуаций с созданием фейковых страниц с его именем. Ранее URA.RU рассказывало об участившихся на Ямале случаях подделки соцсетей известных политиков. Мошенники успели притвориться председателем заксобрания — Сергеем Ямкиным, главой реготделения «Единой России» — Анастасией Казанцевой, главой Ямальского района — Андреем Кугаевским и даже губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым
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