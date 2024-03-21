Максим Фадеев рассказал о перезапуске дебютного альбома группы Serebro

Продюсер Фадеев: на стриминговых площадках вышел «Белый альбом» группы Serebro

22 марта 2024 в 03:51 Размер текста - 17 +

Первый сингл группы был представлен публике в 2007 году Фото: Марина Молдавская © URA.RU На всех стриминговых платформах 21 марта вышел «Белый альбом» группы Serebro. По словам родившегося в Кургане продюсера Максима Фадеева, который является автором проекта, этот альбом выпускали только на дисках. «Сегодня (21 марта — прим. URA.RU) на всех стриминговых платформах вышел „Белый альбом“ группы Serebro. До этого, много лет назад, он выходил только на дисках», — написал Максим Фадеев в своем telegram-канале. Продюсер пояснил, что создал Serebro для работы на аудиторию в Азии. Но в его планы вмешался коллега Юрий Аксюта, которому нужен был артист для «Евровидения-2007». Группа на конкурсе заняла третье место, после чего получила широкую известность. На тот момент был записан всего один трек. В «Белый альбом» вошли ремиксы и ремейки на «Song #1». Подборку использовали в качестве концертной программы, пока шла работа над созданием основного материала. В июле 2021 года Фадеев заключил сделку по продаже всех прав на музыку и образы группы Serebro. Журналисты выяснили, что он также отказывается от использования брендов Glukoza и Total. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На всех стриминговых платформах 21 марта вышел «Белый альбом» группы Serebro. По словам родившегося в Кургане продюсера Максима Фадеева, который является автором проекта, этот альбом выпускали только на дисках. «Сегодня (21 марта — прим. URA.RU) на всех стриминговых платформах вышел „Белый альбом“ группы Serebro. До этого, много лет назад, он выходил только на дисках», — написал Максим Фадеев в своем telegram-канале. Продюсер пояснил, что создал Serebro для работы на аудиторию в Азии. Но в его планы вмешался коллега Юрий Аксюта, которому нужен был артист для «Евровидения-2007». Группа на конкурсе заняла третье место, после чего получила широкую известность. На тот момент был записан всего один трек. В «Белый альбом» вошли ремиксы и ремейки на «Song #1». Подборку использовали в качестве концертной программы, пока шла работа над созданием основного материала. В июле 2021 года Фадеев заключил сделку по продаже всех прав на музыку и образы группы Serebro. Журналисты выяснили, что он также отказывается от использования брендов Glukoza и Total.