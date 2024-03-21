21 марта 2024

Отец девятерых детей скончался в больнице после ДТП на свердловской трассе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Областной инфекционный центр, красная зона. Челябинск, пациент, больной, ноги, здоровье, здравоохранение, больница, реанимация, больничная койка, палата реанимации
Жена и дети погибшего нуждаются в поддержке Фото:

Многодетный отец, попавший 11 марта в ДТП с грузовиком на Тюменском тракте, скончался в больнице. У мужчины остались девять детей и супруга. Об этом рассказал родственник умершего.

«Многодетная семья осталась без кормильца. Как может себя чувствовать женщина с девятью детьми, многим из которых нет и четырех лет? Жена и дети погибшего сейчас очень нуждаются в поддержке», — пишет E1.ru со ссылкой на родственника.

По информации ГИБДД, мужчина попал в аварию при начале движения с правой обочины, не убедившись в безопасности маневра. При столкновении с грузовиком также пострадали шестеро пассажиров иномарки, за рулем которой находился многодетный отец. Силовики организовали проверку.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Многодетный отец, попавший 11 марта в ДТП с грузовиком на Тюменском тракте, скончался в больнице. У мужчины остались девять детей и супруга. Об этом рассказал родственник умершего. «Многодетная семья осталась без кормильца. Как может себя чувствовать женщина с девятью детьми, многим из которых нет и четырех лет? Жена и дети погибшего сейчас очень нуждаются в поддержке», — пишет E1.ru со ссылкой на родственника. По информации ГИБДД, мужчина попал в аварию при начале движения с правой обочины, не убедившись в безопасности маневра. При столкновении с грузовиком также пострадали шестеро пассажиров иномарки, за рулем которой находился многодетный отец. Силовики организовали проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...