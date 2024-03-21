Отец девятерых детей скончался в больнице после ДТП на свердловской трассе

Многодетный отец, попавший 11 марта в ДТП с грузовиком на Тюменском тракте, скончался в больнице. У мужчины остались девять детей и супруга. Об этом рассказал родственник умершего.
«Многодетная семья осталась без кормильца. Как может себя чувствовать женщина с девятью детьми, многим из которых нет и четырех лет? Жена и дети погибшего сейчас очень нуждаются в поддержке», — пишет E1.ru со ссылкой на родственника.
По информации ГИБДД, мужчина попал в аварию при начале движения с правой обочины, не убедившись в безопасности маневра. При столкновении с грузовиком также пострадали шестеро пассажиров иномарки, за рулем которой находился многодетный отец. Силовики организовали проверку.
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