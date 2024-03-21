В зоне СВО погиб боец из Пермского края Андрей Мелюхин

22 марта 2024 в 13:31 Размер текста - 17 +

Мужчине было 26 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В зоне специальной военной операции на Украине погиб житель села Юсьва (Пермский край) Андрей Мелюхин. Об этом сообщили в администрации Юсьвинского муниципального округа. «22 февраля 2024 года во время выполнения боевой задачи в зоне СВО погиб наш земляк — Андрей Владимирович Мелюхин. По словам друзей, Андрей был добрым, отзывчивым человеком, всегда приходил на помощь, любую неприятную ситуацию воспринимал позитивно. Старался все и везде успеть, был очень шустрым, пробивным. В памяти друзей, родственников, Андрей остался хорошим и верным другом, добрым и жизнерадостным человеком», — сказано в сообщении Уточняется, что Андрей Мелюхин родился в 1998 году в деревне Сивашер Юсьвинского района. В местной школе окончил 9 классов, затем поступил в училище в Юсьве. Там он получил профессию машинист дорожно-строительных машин. С 2019 до 2020 года служил в армии, а когда вернулся, стал работать по профессии. В сентябре 2022 года его снова призвали в армию. Прощание с бойцом состоится 24 марта в 12:00 в Юсьвинском доме культуры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В зоне специальной военной операции на Украине погиб житель села Юсьва (Пермский край) Андрей Мелюхин. Об этом сообщили в администрации Юсьвинского муниципального округа. «22 февраля 2024 года во время выполнения боевой задачи в зоне СВО погиб наш земляк — Андрей Владимирович Мелюхин. По словам друзей, Андрей был добрым, отзывчивым человеком, всегда приходил на помощь, любую неприятную ситуацию воспринимал позитивно. Старался все и везде успеть, был очень шустрым, пробивным. В памяти друзей, родственников, Андрей остался хорошим и верным другом, добрым и жизнерадостным человеком», — сказано в сообщении Уточняется, что Андрей Мелюхин родился в 1998 году в деревне Сивашер Юсьвинского района. В местной школе окончил 9 классов, затем поступил в училище в Юсьве. Там он получил профессию машинист дорожно-строительных машин. С 2019 до 2020 года служил в армии, а когда вернулся, стал работать по профессии. В сентябре 2022 года его снова призвали в армию. Прощание с бойцом состоится 24 марта в 12:00 в Юсьвинском доме культуры.