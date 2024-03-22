«Осторожно, новости»: в «Крокусе» произошел новый взрыв

22 марта 2024 в 23:28 Размер текста - 17 +

В здании произошел взрыв (архивное фото) Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» В здании «Крокус Сити Холла» произошел новый взрыв. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». Telegram-канал Readovka опроверг это сообщение, отметив, что громкий звук был из-за горящей кровли и не имеет отношения к стрельбе. «Только что в здании „Крокуса“ произошел новый взрыв. Об этом сообщает наш журналист на месте», — сказано в сообщении «Осторожно, новости». Как отметил telegram-канал Readovka, громкий звук, который люди восприняли как стрельбу — результат горящей кровли. Неизвестные открыли огонь по людям в «Крокусе», после чего устроили пожар. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В здании «Крокус Сити Холла» произошел новый взрыв. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». Telegram-канал Readovka опроверг это сообщение, отметив, что громкий звук был из-за горящей кровли и не имеет отношения к стрельбе. «Только что в здании „Крокуса“ произошел новый взрыв. Об этом сообщает наш журналист на месте», — сказано в сообщении «Осторожно, новости». Как отметил telegram-канал Readovka, громкий звук, который люди восприняли как стрельбу — результат горящей кровли. Неизвестные открыли огонь по людям в «Крокусе», после чего устроили пожар. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.