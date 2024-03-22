22 марта 2024

«Осторожно, новости»: в «Крокусе» произошел новый взрыв

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В здании произошел взрыв (архивное фото) Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

В здании «Крокус Сити Холла» произошел новый взрыв. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». Telegram-канал Readovka опроверг это сообщение, отметив, что громкий звук был из-за горящей кровли и не имеет отношения к стрельбе.

«Только что в здании „Крокуса“ произошел новый взрыв. Об этом сообщает наш журналист на месте», — сказано в сообщении «Осторожно, новости». Как отметил telegram-канал Readovka, громкий звук, который люди восприняли как стрельбу — результат горящей кровли.

Неизвестные открыли огонь по людям в «Крокусе», после чего устроили пожар. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.

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В здании «Крокус Сити Холла» произошел новый взрыв. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». Telegram-канал Readovka опроверг это сообщение, отметив, что громкий звук был из-за горящей кровли и не имеет отношения к стрельбе. «Только что в здании „Крокуса“ произошел новый взрыв. Об этом сообщает наш журналист на месте», — сказано в сообщении «Осторожно, новости». Как отметил telegram-канал Readovka, громкий звук, который люди восприняли как стрельбу — результат горящей кровли. Неизвестные открыли огонь по людям в «Крокусе», после чего устроили пожар. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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