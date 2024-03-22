«Осторожно, новости»: в «Крокусе» произошел новый взрыв

В здании «Крокус Сити Холла» произошел новый взрыв. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». Telegram-канал Readovka опроверг это сообщение, отметив, что громкий звук был из-за горящей кровли и не имеет отношения к стрельбе.
«Только что в здании „Крокуса“ произошел новый взрыв. Об этом сообщает наш журналист на месте», — сказано в сообщении «Осторожно, новости». Как отметил telegram-канал Readovka, громкий звук, который люди восприняли как стрельбу — результат горящей кровли.
Неизвестные открыли огонь по людям в «Крокусе», после чего устроили пожар. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.
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