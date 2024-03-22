«Царьград»: в Википедии страницу о теракте в «Крокус Сити Холл» создали вечером

В Википедии была создана страница о теракте
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»
Страница о теракте в «Крокус Сити Холл» была создана в Википедии в 17:55 вечера. Об этом сообщает «Царьград».
«Страница в Википедии о теракте была создана в 17:55 вечера», —
В концертном зале «Крокус-Сити Холл» 22 марта произошла стрельба, позже начался пожар. Первые сообщения о ЧП начались в 20:09 по московскому времени. О происходящем URA.RU ведет прямую трансляцию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.