«Царьград»: в Википедии страницу о теракте в «Крокус Сити Холл» создали вечером

22 марта 2024 в 23:41 Размер текста - 17 +

В Википедии была создана страница о теракте Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» Страница о теракте в «Крокус Сити Холл» была создана в Википедии в 17:55 вечера. Об этом сообщает «Царьград». «Страница в Википедии о теракте была создана в 17:55 вечера», — сказано в тексте. Передает «Царьград». В концертном зале «Крокус-Сити Холл» 22 марта произошла стрельба, позже начался пожар. Первые сообщения о ЧП начались в 20:09 по московскому времени. О происходящем URA.RU ведет прямую трансляцию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Страница о теракте в «Крокус Сити Холл» была создана в Википедии в 17:55 вечера. Об этом сообщает «Царьград». «Страница в Википедии о теракте была создана в 17:55 вечера», — сказано в тексте. Передает «Царьград». В концертном зале «Крокус-Сити Холл» 22 марта произошла стрельба, позже начался пожар. Первые сообщения о ЧП начались в 20:09 по московскому времени. О происходящем URA.RU ведет прямую трансляцию.