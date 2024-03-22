22 марта 2024

«Царьград»: в Википедии страницу о теракте в «Крокус Сити Холл» создали вечером

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В Википедии была создана страница о теракте Фото:
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Страница о теракте в «Крокус Сити Холл» была создана в Википедии в 17:55 вечера. Об этом сообщает «Царьград».

«Страница в Википедии о теракте была создана в 17:55 вечера», — сказано в тексте. Передает «Царьград».

В концертном зале «Крокус-Сити Холл» 22 марта произошла стрельба, позже начался пожар. Первые сообщения о ЧП начались в 20:09 по московскому времени. О происходящем URA.RU ведет прямую трансляцию.

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Страница о теракте в «Крокус Сити Холл» была создана в Википедии в 17:55 вечера. Об этом сообщает «Царьград». «Страница в Википедии о теракте была создана в 17:55 вечера», — сказано в тексте. Передает «Царьград». В концертном зале «Крокус-Сити Холл» 22 марта произошла стрельба, позже начался пожар. Первые сообщения о ЧП начались в 20:09 по московскому времени. О происходящем URA.RU ведет прямую трансляцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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