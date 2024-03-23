Shot: в Подмосковье подожгли здание прокуратуры

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Репетиция спектакля "Бесконечный апрель" в Центре современной драматургии. Екатеринбург, темнота, спичка, огонёк
Экстренные службы проверяют информацию о поджоге здания прокуратуры в поселке Кировский Фото:

В данный момент экстренные службы проверяют информацию о поджоге здания «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Прямо сейчас экстренные службы проверяют информацию о поджоге здания прокуратуры в поселке Кировский в Подмосковье», — передает источник Shot. По словам очевидцев, на здание также был поставлен флаг Украины.

Вечером 22 марта неизвестные открыли огонь по людям в концертном зале «Крокус-Сити Холл» в Подмосковье, после чего устроили пожар. По официальным данным от ФСБ, на текущий момент известно о 40 погибших и более 100 пострадавших. Главное о произошедшем в «Крокус Сити Холле» — в текстовой онлайн-трансляции URA.RU.

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В данный момент экстренные службы проверяют информацию о поджоге здания «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Прямо сейчас экстренные службы проверяют информацию о поджоге здания прокуратуры в поселке Кировский в Подмосковье», — передает источник Shot. По словам очевидцев, на здание также был поставлен флаг Украины. Вечером 22 марта неизвестные открыли огонь по людям в концертном зале «Крокус-Сити Холл» в Подмосковье, после чего устроили пожар. По официальным данным от ФСБ, на текущий момент известно о 40 погибших и более 100 пострадавших. Главное о произошедшем в «Крокус Сити Холле» — в текстовой онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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