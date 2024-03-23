Shot: в Подмосковье подожгли здание прокуратуры

23 марта 2024 в 01:07 Размер текста - 17 +

Экстренные службы проверяют информацию о поджоге здания прокуратуры в поселке Кировский Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В данный момент экстренные службы проверяют информацию о поджоге здания «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Прямо сейчас экстренные службы проверяют информацию о поджоге здания прокуратуры в поселке Кировский в Подмосковье», — передает источник Shot. По словам очевидцев, на здание также был поставлен флаг Украины. Вечером 22 марта неизвестные открыли огонь по людям в концертном зале «Крокус-Сити Холл» в Подмосковье, после чего устроили пожар. По официальным данным от ФСБ, на текущий момент известно о 40 погибших и более 100 пострадавших. Главное о произошедшем в «Крокус Сити Холле» — в текстовой онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В данный момент экстренные службы проверяют информацию о поджоге здания «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Прямо сейчас экстренные службы проверяют информацию о поджоге здания прокуратуры в поселке Кировский в Подмосковье», — передает источник Shot. По словам очевидцев, на здание также был поставлен флаг Украины. Вечером 22 марта неизвестные открыли огонь по людям в концертном зале «Крокус-Сити Холл» в Подмосковье, после чего устроили пожар. По официальным данным от ФСБ, на текущий момент известно о 40 погибших и более 100 пострадавших. Главное о произошедшем в «Крокус Сити Холле» — в текстовой онлайн-трансляции URA.RU.