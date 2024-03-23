Shot: в Подмосковье подожгли здание прокуратуры

В данный момент экстренные службы проверяют информацию о поджоге здания «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Прямо сейчас экстренные службы проверяют информацию о поджоге здания прокуратуры в поселке Кировский в Подмосковье», — передает источник Shot. По словам очевидцев, на здание также был поставлен флаг Украины.
Вечером 22 марта неизвестные открыли огонь по людям в концертном зале «Крокус-Сити Холл» в Подмосковье, после чего устроили пожар. По официальным данным от ФСБ, на текущий момент известно о 40 погибших и более 100 пострадавших. Главное о произошедшем в «Крокус Сити Холле» — в текстовой онлайн-трансляции URA.RU.
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