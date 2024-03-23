Свердловские спасатели отправились разбирать завалы в «Крокусе». Фото

24 марта 2024 в 15:27 Размер текста - 17 +

Пожар в «Крокусе» начался после стрельбы Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Волонтеры-спасатели из Свердловского областного медицинского колледжа работают на месте теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», помогая разбирать завалы. Об этом URA.RU рассказал Ильяс Тлеубаев, начальник отдела оперативно-спасательных формирований Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС). По его словам, он вместе с товарищами из Екатеринбурга с декабря работал на выставке «Россия» на ВДНХ. Когда произошел теракт, их отправили в «Крокус». «И, соответственно, вместе со сводной группировкой ВСКС работаем здесь по сегодняшний день. Вчера нас было 47, сегодня — 39, из Свердловской области — четверо, прошли специальную подготовку, аттестованные спасатели. Помогаем справляться с последствиями теракта», — поделился Тлеубаев. По его словам, основные задачи отряда сейчас — распил и разбор завалов, вынос конструкций вручную («потому что закрытая чаша, и тяжелая техника туда зайти не может»), подготовка площадки для заезда крупногабаритных машин. Еще накануне устанавливали освещение для работы специальных служб и помогали следователям отписывать номера машин на парковке: многие, спасаясь, бросили их. Каждый день спасатели-добровольцы работают с восьми утра. Трагедия случилась вечером 22 марта. Четверо ворвались в «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» и открыли стрельбу. По предварительным данным, погибли 133 человека. Предполагаемые террористы задержаны. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев пообещал помочь семьям жертв, а также предложил ресурсы региона для устранения последствий ЧП. Ранее появлялась информация, что в списках погибших есть как минимум две уроженки Свердловской области — Виктория Ладейщикова и Наталья Зудина, но гибель Зудиной родственники пока не подтверждают, предстоит опознание. Спасатели готовят условия для заезда крупной техники telegram-канал Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Волонтеры-спасатели из Свердловского областного медицинского колледжа работают на месте теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», помогая разбирать завалы. Об этом URA.RU рассказал Ильяс Тлеубаев, начальник отдела оперативно-спасательных формирований Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС). По его словам, он вместе с товарищами из Екатеринбурга с декабря работал на выставке «Россия» на ВДНХ. Когда произошел теракт, их отправили в «Крокус». «И, соответственно, вместе со сводной группировкой ВСКС работаем здесь по сегодняшний день. Вчера нас было 47, сегодня — 39, из Свердловской области — четверо, прошли специальную подготовку, аттестованные спасатели. Помогаем справляться с последствиями теракта», — поделился Тлеубаев. По его словам, основные задачи отряда сейчас — распил и разбор завалов, вынос конструкций вручную («потому что закрытая чаша, и тяжелая техника туда зайти не может»), подготовка площадки для заезда крупногабаритных машин. Еще накануне устанавливали освещение для работы специальных служб и помогали следователям отписывать номера машин на парковке: многие, спасаясь, бросили их. Каждый день спасатели-добровольцы работают с восьми утра. Трагедия случилась вечером 22 марта. Четверо ворвались в «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» и открыли стрельбу. По предварительным данным, погибли 133 человека. Предполагаемые террористы задержаны. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев пообещал помочь семьям жертв, а также предложил ресурсы региона для устранения последствий ЧП. Ранее появлялась информация, что в списках погибших есть как минимум две уроженки Свердловской области — Виктория Ладейщикова и Наталья Зудина, но гибель Зудиной родственники пока не подтверждают, предстоит опознание.