23 марта 2024

Свердловские спасатели отправились разбирать завалы в «Крокусе». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Crocus city holl. Билборды. Возложение цветов. Москва, крокус сити холл
Пожар в «Крокусе» начался после стрельбы Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Волонтеры-спасатели из Свердловского областного медицинского колледжа работают на месте теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», помогая разбирать завалы. Об этом URA.RU рассказал Ильяс Тлеубаев, начальник отдела оперативно-спасательных формирований Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС).

По его словам, он вместе с товарищами из Екатеринбурга с декабря работал на выставке «Россия» на ВДНХ. Когда произошел теракт, их отправили в «Крокус». «И, соответственно, вместе со сводной группировкой ВСКС работаем здесь по сегодняшний день. Вчера нас было 47, сегодня — 39, из Свердловской области — четверо, прошли специальную подготовку, аттестованные спасатели. Помогаем справляться с последствиями теракта», — поделился Тлеубаев.

По его словам, основные задачи отряда сейчас — распил и разбор завалов, вынос конструкций вручную («потому что закрытая чаша, и тяжелая техника туда зайти не может»), подготовка площадки для заезда крупногабаритных машин. Еще накануне устанавливали освещение для работы специальных служб и помогали следователям отписывать номера машин на парковке: многие, спасаясь, бросили их. Каждый день спасатели-добровольцы работают с восьми утра.

Трагедия случилась вечером 22 марта. Четверо ворвались в «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» и открыли стрельбу. По предварительным данным, погибли 133 человека. Предполагаемые террористы задержаны.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев пообещал помочь семьям жертв, а также предложил ресурсы региона для устранения последствий ЧП. Ранее появлялась информация, что в списках погибших есть как минимум две уроженки Свердловской области — Виктория Ладейщикова и Наталья Зудина, но гибель Зудиной родственники пока не подтверждают, предстоит опознание.

Спасатели готовят условия для заезда крупной техники
Спасатели готовят условия для заезда крупной техники

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все, что известно о теракте в "Крокусе" - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Волонтеры-спасатели из Свердловского областного медицинского колледжа работают на месте теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», помогая разбирать завалы. Об этом URA.RU рассказал Ильяс Тлеубаев, начальник отдела оперативно-спасательных формирований Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС). По его словам, он вместе с товарищами из Екатеринбурга с декабря работал на выставке «Россия» на ВДНХ. Когда произошел теракт, их отправили в «Крокус». «И, соответственно, вместе со сводной группировкой ВСКС работаем здесь по сегодняшний день. Вчера нас было 47, сегодня — 39, из Свердловской области — четверо, прошли специальную подготовку, аттестованные спасатели. Помогаем справляться с последствиями теракта», — поделился Тлеубаев. По его словам, основные задачи отряда сейчас — распил и разбор завалов, вынос конструкций вручную («потому что закрытая чаша, и тяжелая техника туда зайти не может»), подготовка площадки для заезда крупногабаритных машин. Еще накануне устанавливали освещение для работы специальных служб и помогали следователям отписывать номера машин на парковке: многие, спасаясь, бросили их. Каждый день спасатели-добровольцы работают с восьми утра. Трагедия случилась вечером 22 марта. Четверо ворвались в «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» и открыли стрельбу. По предварительным данным, погибли 133 человека. Предполагаемые террористы задержаны. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев пообещал помочь семьям жертв, а также предложил ресурсы региона для устранения последствий ЧП. Ранее появлялась информация, что в списках погибших есть как минимум две уроженки Свердловской области — Виктория Ладейщикова и Наталья Зудина, но гибель Зудиной родственники пока не подтверждают, предстоит опознание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...