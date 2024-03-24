РЖД готовы принять пострадавших в теракте в «Крокусе» в свои центры

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Пермский инженерный форум 2016, ржд
РЖД предоставят помощь пострадавшим в теракте в «Крокусе» Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Компания РЖД выразила готовность принять пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье в свои реабилизтационные центры. Об этом сообщили представители холдинга.

«РЖД готовы безвозмездно принять пострадавших в ходе теракта в Крокусе в свои реабилитационные центры сети РЖД-Медицина для организации полного комплекса восстановительных процедур. Для оформления заявок необходимо обратиться по телефону 8-800-234-34-34», — написано в telegram-канале РЖД. Ранее представители холдинга выразили готовность бесплатно перевезти родственников погибших и пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» в Москву и из Москвы.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Террористы открыли огонь по мирным людям в концертном зале. Все они уже задержаны. Сегодня, 24 марта, объявлен день траура.

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Компания РЖД выразила готовность принять пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье в свои реабилизтационные центры. Об этом сообщили представители холдинга. «РЖД готовы безвозмездно принять пострадавших в ходе теракта в Крокусе в свои реабилитационные центры сети РЖД-Медицина для организации полного комплекса восстановительных процедур. Для оформления заявок необходимо обратиться по телефону 8-800-234-34-34», — написано в telegram-канале РЖД. Ранее представители холдинга выразили готовность бесплатно перевезти родственников погибших и пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» в Москву и из Москвы. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Террористы открыли огонь по мирным людям в концертном зале. Все они уже задержаны. Сегодня, 24 марта, объявлен день траура.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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