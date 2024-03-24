РЖД готовы принять пострадавших в теракте в «Крокусе» в свои центры

24 марта 2024 в 16:20 Размер текста - 17 +

РЖД предоставят помощь пострадавшим в теракте в «Крокусе» Фото: Алексей Глазырин © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Компания РЖД выразила готовность принять пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье в свои реабилизтационные центры. Об этом сообщили представители холдинга. «РЖД готовы безвозмездно принять пострадавших в ходе теракта в Крокусе в свои реабилитационные центры сети РЖД-Медицина для организации полного комплекса восстановительных процедур. Для оформления заявок необходимо обратиться по телефону 8-800-234-34-34», — написано в telegram-канале РЖД. Ранее представители холдинга выразили готовность бесплатно перевезти родственников погибших и пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» в Москву и из Москвы. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Террористы открыли огонь по мирным людям в концертном зале. Все они уже задержаны. Сегодня, 24 марта, объявлен день траура. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Компания РЖД выразила готовность принять пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье в свои реабилизтационные центры. Об этом сообщили представители холдинга. «РЖД готовы безвозмездно принять пострадавших в ходе теракта в Крокусе в свои реабилитационные центры сети РЖД-Медицина для организации полного комплекса восстановительных процедур. Для оформления заявок необходимо обратиться по телефону 8-800-234-34-34», — написано в telegram-канале РЖД. Ранее представители холдинга выразили готовность бесплатно перевезти родственников погибших и пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» в Москву и из Москвы. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Террористы открыли огонь по мирным людям в концертном зале. Все они уже задержаны. Сегодня, 24 марта, объявлен день траура.