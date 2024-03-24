Пара, выжившая при теракте в «Крокусе», рассказала о своем спасении

Пара, выжившая в «Крокусе», успела убежать через парковку после начала стрельбы

24 марта 2024 в 16:51 Размер текста - 17 +

Случайная женщина подобрала людей на парковке «Крокус Сити Холла» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Пара, выжившая в момент теракте в концертном зале «Крокус Сити Холле», рассказала о своем спасении. После начала стрельбы они приняли своевременное решение выбежать из зала и спуститься вниз на лифте. На парковке концертного зала они наткнулись на женщину, которая их спасла. «Когда Сергей понял, что это совершенно бездумная атака террористов, пара выбежала из партера и попала в лифт, в который набились еще люди. Пока они спускались — все вслух молились, лишь бы двери не открылись на каком-то этаже по пути вниз. Лифт остановился на парковке, где их подобрала случайная женщина», — передает рассказ спасшихся telegram-канал Readovka. Сергей добавил, что перед трагедией они ощущали, что их что-то отводит от места происшествия. Он не смог купить билеты в передние ряды, и они заняли места дальше от сцены. В результате стало известно, что террористы атаковали именно первые ряды, так как люди пытались спастись за кулисы. Преодолев путь из Твери, мужчина предложил своей девушке перекусить в буфете, но она отказалась из-за предчувствия чего-то плохого. Позднее они узнали, что многие погибли именно в зоне кафетерия. 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт, в результате которого террористы открыли огонь по мирным людям в концертном зале. Все террористы задержаны. Сегодня, 24 марта, объявлен день траура. Сообщается, что один из участников нападения посещал концертный зал накануне теракта, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пара, выжившая в момент теракте в концертном зале «Крокус Сити Холле», рассказала о своем спасении. После начала стрельбы они приняли своевременное решение выбежать из зала и спуститься вниз на лифте. На парковке концертного зала они наткнулись на женщину, которая их спасла. «Когда Сергей понял, что это совершенно бездумная атака террористов, пара выбежала из партера и попала в лифт, в который набились еще люди. Пока они спускались — все вслух молились, лишь бы двери не открылись на каком-то этаже по пути вниз. Лифт остановился на парковке, где их подобрала случайная женщина», — передает рассказ спасшихся telegram-канал Readovka. Сергей добавил, что перед трагедией они ощущали, что их что-то отводит от места происшествия. Он не смог купить билеты в передние ряды, и они заняли места дальше от сцены. В результате стало известно, что террористы атаковали именно первые ряды, так как люди пытались спастись за кулисы. Преодолев путь из Твери, мужчина предложил своей девушке перекусить в буфете, но она отказалась из-за предчувствия чего-то плохого. Позднее они узнали, что многие погибли именно в зоне кафетерия. 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт, в результате которого террористы открыли огонь по мирным людям в концертном зале. Все террористы задержаны. Сегодня, 24 марта, объявлен день траура. Сообщается, что один из участников нападения посещал концертный зал накануне теракта, передает «Национальная служба новостей».