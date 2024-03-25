Первый замруководителя АП Кириенко приедет в Тюмень с военной повесткой

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Сергей Кириенко на заседании фонда президентских грантов. Москва, кириенко сергей
Сергей Кириенко посетит слет кандидатов в инструкторы центра «Воин» в Тюмени Фото:

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко приедет в Тюмень с военной повесткой. Главная цель визита — лично проконтролировать работу своего детища, военно-патриотического центра «Воин». Об этом URA.RU стало известно от источников, близких к политическому истеблишменту региона.

Тюменцы стали первопроходцами в проекте, который поддержал Кириенко

«26 марта в Тюмени состоится слет кандидатов в инструкторы центра „Воин“, которые будут проходить обучение с федеральными экспертами-политиками, журналистами, спортсменами. Выступить захотел и сам Кириенко. Вне официальной повестки политик обсудит с тюменскими властями организацию масштабного идеологического проекта. Кремль заинтересован в создании центра патриотического воспитания в Краснодоне, на родине Молодой гвардии (город в ЛНР, подшефный Тюменской области)», — сообщает собеседник агентства.

Агентство направило запрос в правительство Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Отделения «Воина», по инициативе Кириенко, были созданы в 12 регионах России в мае 2023 года, в том числе и в Тюменской области. Ранее URA.RU сообщало о том, что тюменские власти восстановят наследие антифашистской подпольной организации «Молодая гвардия» в подшефном Краснодоне (ЛНР).

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Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко приедет в Тюмень с военной повесткой. Главная цель визита — лично проконтролировать работу своего детища, военно-патриотического центра «Воин». Об этом URA.RU стало известно от источников, близких к политическому истеблишменту региона. «26 марта в Тюмени состоится слет кандидатов в инструкторы центра „Воин“, которые будут проходить обучение с федеральными экспертами-политиками, журналистами, спортсменами. Выступить захотел и сам Кириенко. Вне официальной повестки политик обсудит с тюменскими властями организацию масштабного идеологического проекта. Кремль заинтересован в создании центра патриотического воспитания в Краснодоне, на родине Молодой гвардии (город в ЛНР, подшефный Тюменской области)», — сообщает собеседник агентства. Агентство направило запрос в правительство Тюменской области. Ответ на него ожидается. Отделения «Воина», по инициативе Кириенко, были созданы в 12 регионах России в мае 2023 года, в том числе и в Тюменской области. Ранее URA.RU сообщало о том, что тюменские власти восстановят наследие антифашистской подпольной организации «Молодая гвардия» в подшефном Краснодоне (ЛНР).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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