Первый замруководителя АП Кириенко приедет в Тюмень с военной повесткой

Сергей Кириенко посетит слет кандидатов в инструкторы центра «Воин» в Тюмени Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко приедет в Тюмень с военной повесткой. Главная цель визита — лично проконтролировать работу своего детища, военно-патриотического центра «Воин». Об этом URA.RU стало известно от источников, близких к политическому истеблишменту региона.

«26 марта в Тюмени состоится слет кандидатов в инструкторы центра „Воин“, которые будут проходить обучение с федеральными экспертами-политиками, журналистами, спортсменами. Выступить захотел и сам Кириенко. Вне официальной повестки политик обсудит с тюменскими властями организацию масштабного идеологического проекта. Кремль заинтересован в создании центра патриотического воспитания в Краснодоне, на родине Молодой гвардии (город в ЛНР, подшефный Тюменской области)», — сообщает собеседник агентства.

Агентство направило запрос в правительство Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Отделения «Воина», по инициативе Кириенко, были созданы в 12 регионах России в мае 2023 года, в том числе и в Тюменской области. Ранее URA.RU сообщало о том, что тюменские власти восстановят наследие антифашистской подпольной организации «Молодая гвардия» в подшефном Краснодоне (ЛНР).