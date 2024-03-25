Названы детали биографии новых арестованных по делу о теракте в «Крокусе». Фото, видео

Суд параллельно в закрытом режиме обсудит вопрос об аресте трех новых фигурантов

25 марта 2024 в 21:44 Размер текста - 17 +

Басманный суд Москвы параллельно в закрытом режиме рассмотрел ходатайства об аресте трех новых фигурантов дела о теракте в «Крокус сити холле»: родственников Диловара, Исроила и Аминчона Исломовых. Он арестовал их до 22 мая. Всем им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы, которое предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы. О деталях биографии новых арестованных — в материале URA.RU. По данным РБК, Диловар Исломов — гражданин России. Он родился в 1999 году в Душанбе, у него есть жена и ребенок. Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что Диловар работал таксистом, и судя по соцсетям, регулярно перепродавал машины. Так, весной 2021 он ездил на белом Lifan. Летом следующего года искал покупателя для белого Renault Fluence. В апреле 2023 сидел за рулем Hyundai, а уже в сентябре — за Volkswagen. Диловар Исломов — владелец автомобиля Renault, на котором террористы пытались скрыться с места трагедии. Его обвинили в совершении теракта. Все фигуранты приходятся друг другу родственникам, в частности, Аминчон и Диловар Исломов — родные братья, у них одно отчество — Исроилович, соответственно, Исроил Исломов — их отец. Известно, что мужчина родился в 1962 году. По данным «Известий», Исроил Исломов имеет среднее образование. Он женат, у него пятеро детей. В ходе оглашения постановлений выяснилось, что глава семейства Исроил Исломов — имеет вид на жительство в России, передает РИА Новости. Исроил подозревается в причастности к организации теракта в «Крокусе». Аминчон Исломов родился в Душанбе. У него есть жена и четверо детей. Ранее мужчина работал водителем автобуса. Аминчон, так же как и его брат, имеет российское гражданство. Следственный комитет РФ попросил об аресте еще нескольких фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» — Аминчона и Диловара Исломовых. По данным следствия, третий фигурант дела — Шамсидин Фаридуни (один из исполнителей нападения) не позднее января 2024 года вовлек в состав организованной группы Аминчона Исломова, а не позднее 11 марта 2024 года — Диловара Исломова. Кроме того, Следком ходатайствовал и об аресте Исроила Исломова. В «Крокус Сити Холле» 22 марта произошел теракт. Четверо вооруженных людей с автоматами ворвались в помещение и начали расстреливать людей. Они также подожгли здание. Всего, по официальным данным, известно о 137 погибших, еще около 200 человек были ранены. Днем 23 марта пресс-служба Кремля сообщила, что директор ФСБ России Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, включая всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта. Басманный суд Москвы арестовал всех четверых террористов, который убивали людей в концертном зале «Крокус Сити Холл», передает «Национальная служба новостей». URA.RU подробно рассказывало о деталях биографии террористов, а также о том, почему они пошли на преступление. Позднее Следком попросил суд об аресте родственников Исломовых.