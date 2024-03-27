Bloomberg: США взбесились из-за слов Макрона о войсках НАТО

27 марта 2024 в 11:45 Размер текста - 17 +

Слова Макрона могут привести к риску разжечь столкновение с Москвой Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Слова французского лидера Эммануэля Макрона об отправке военных на Украину разозлили американских чиновников, они недовольны провоцированием возможного конфликта с Москвой. Об этом пишет Bloomberg. «Его противоречивый комментарий по поводу „сапог на земле“ вызвал мгновенную и публичную критику со стороны канцлера Германии Олафа Шольца и разозлил американских чиновников», — написало агентство , ссылаясь на высокопоставленного чиновника, знакомого с дискуссиями. Там добавили, что в США заявляют, что такой шаг может привести к риску разжечь столкновение с Москвой. В материале отмечают, что комментарии Макрона были неразумными с точки зрения безопасности. Особенно с учетом того, что несколько стран уже «незаметно имеют некоторый персонал на Украине», сказали некоторые чиновники. Ранее Макрон заявил изданию Le Parisien, что не исключает возможности проведения Парижем наземных операций на Украине. По его словам, сила Франции заключается в том, что страна может это сделать. Политик отметил, что не хотел бы такого развития событий и не будет «это инициировать», передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Слова французского лидера Эммануэля Макрона об отправке военных на Украину разозлили американских чиновников, они недовольны провоцированием возможного конфликта с Москвой. Об этом пишет Bloomberg. «Его противоречивый комментарий по поводу „сапог на земле“ вызвал мгновенную и публичную критику со стороны канцлера Германии Олафа Шольца и разозлил американских чиновников», — написало агентство, ссылаясь на высокопоставленного чиновника, знакомого с дискуссиями. Там добавили, что в США заявляют, что такой шаг может привести к риску разжечь столкновение с Москвой. В материале отмечают, что комментарии Макрона были неразумными с точки зрения безопасности. Особенно с учетом того, что несколько стран уже «незаметно имеют некоторый персонал на Украине», сказали некоторые чиновники. Ранее Макрон заявил изданию Le Parisien, что не исключает возможности проведения Парижем наземных операций на Украине. По его словам, сила Франции заключается в том, что страна может это сделать. Политик отметил, что не хотел бы такого развития событий и не будет «это инициировать», передает «Национальная служба новостей».