26 марта 2024

Тюменское правительство раскрыло, каким населенным пунктам угрожают пожары

Природные пожары угрожают 856 населенным пунткам Тюменской области
© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюменской области 856 населенным пунктам грозят природные пожары Фото:

Тюменское правительство раскрыло список населенных пунктов, которым угрожают природные пожары. Всего в список вошло 856 населенных пунктов, 132 садоводческих общества и 29 лагерей. Документ опубликован на сайте областного правительства.

В число населенных пунктов, которым угрожают пожары, входит Тюмень, Тюменский район, Ялуторовск, Заводоуковск, Ишим и Тобольск. Постановление утвердил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Ущерб, нанесенный природе Тюменской области лесными пожарами в 2023 году, оценивается в 298 млн рублей. На территории региона было зафиксировано 222 лесных пожара. 52,7% возгораний произошли по вине человека. Площадь, пройденная огнем, составила 28 тыс. 526 га.

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Тюменское правительство раскрыло список населенных пунктов, которым угрожают природные пожары. Всего в список вошло 856 населенных пунктов, 132 садоводческих общества и 29 лагерей. Документ опубликован на сайте областного правительства. В число населенных пунктов, которым угрожают пожары, входит Тюмень, Тюменский район, Ялуторовск, Заводоуковск, Ишим и Тобольск. Постановление утвердил губернатор Тюменской области Александр Моор. Ущерб, нанесенный природе Тюменской области лесными пожарами в 2023 году, оценивается в 298 млн рублей. На территории региона было зафиксировано 222 лесных пожара. 52,7% возгораний произошли по вине человека. Площадь, пройденная огнем, составила 28 тыс. 526 га.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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