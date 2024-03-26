Тюменское правительство раскрыло, каким населенным пунктам угрожают пожары

Тюменское правительство раскрыло список населенных пунктов, которым угрожают природные пожары. Всего в список вошло 856 населенных пунктов, 132 садоводческих общества и 29 лагерей. Документ опубликован на сайте областного правительства.
В число населенных пунктов, которым угрожают пожары, входит Тюмень, Тюменский район, Ялуторовск, Заводоуковск, Ишим и Тобольск. Постановление утвердил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Ущерб, нанесенный природе Тюменской области лесными пожарами в 2023 году, оценивается в 298 млн рублей. На территории региона было зафиксировано 222 лесных пожара. 52,7% возгораний произошли по вине человека. Площадь, пройденная огнем, составила 28 тыс. 526 га.
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