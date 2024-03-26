В селе Падеринском Курганской области жители жалуются на неблагоустроенные дороги, из-за которых машины застревают в грязи или рискуют съехать по ней в реку. Жители также опасаются, что из-за дорог медицинская помощь и пожарные не смогут добраться до них вовремя. Об этом URA.RU сообщила читательница, проживающая в селе.
«Рядом речка, и, когда едешь, машину из-за грязи и скольжения по ней тащит именно в воду. По улицам с грязью аналогичная ситуация. Приходится детей в садик нести на руках и идти пешком, ведь машина проехать не может. К старикам и детям в сезон заболеваний скорая не проедет из-за сезонной грязи на дороге, не говоря о пожарных и прочих службах. Зимой и летом дорога есть, а весной и осенью — нет», — сообщила читательница. Также она сообщила, что в населенном пункте проживают многодетные семьи, которым была выделена земля под застройку, пенсионеры и семья бойца СВО.
Корреспондент URA.RU пытался связаться с главой Кетовского муниципального округа Олегом Язовских для комментария по данному вопросу. На звонок журналиста он не ответил. Также корреспондент направил запрос правительству Курганской области для уточнения, есть ли у властей в планах решить проблему. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что в селе Падеринском Курганской области дорога завалена снегом. Из-за данной проблемы жители не могли покинуть село и приехать в него.
Проблема с дорогой есть не только на выезде из села, но и на его территории
Фото: читатель URA.RU
По словам жителей села, ждут решения проблем уже несколько лет
Фото: читатель URA.RU
Машины сельчан застревают в непроходимой грязи
Фото: читатель URA.RU
Особенно опасно пытаться ехать по дороге на въезде в село — можно упасть в реку, не справившись с управлением
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В селе Падеринском Курганской области жители жалуются на неблагоустроенные дороги, из-за которых машины застревают в грязи или рискуют съехать по ней в реку. Жители также опасаются, что из-за дорог медицинская помощь и пожарные не смогут добраться до них вовремя. Об этом URA.RU сообщила читательница, проживающая в селе. «Рядом речка, и, когда едешь, машину из-за грязи и скольжения по ней тащит именно в воду. По улицам с грязью аналогичная ситуация. Приходится детей в садик нести на руках и идти пешком, ведь машина проехать не может. К старикам и детям в сезон заболеваний скорая не проедет из-за сезонной грязи на дороге, не говоря о пожарных и прочих службах. Зимой и летом дорога есть, а весной и осенью — нет», — сообщила читательница. Также она сообщила, что в населенном пункте проживают многодетные семьи, которым была выделена земля под застройку, пенсионеры и семья бойца СВО. Корреспондент URA.RU пытался связаться с главой Кетовского муниципального округа Олегом Язовских для комментария по данному вопросу. На звонок журналиста он не ответил. Также корреспондент направил запрос правительству Курганской области для уточнения, есть ли у властей в планах решить проблему. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в селе Падеринском Курганской области дорога завалена снегом. Из-за данной проблемы жители не могли покинуть село и приехать в него.