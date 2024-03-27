27 марта 2024

Умер лауреат Нобелевской премии Канеман

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выставка об иудаизме «Для Торы, для свадьбы и для добрых дел». Иудаизм. Челябинск, свечи, евреи, менора, иудаизм, религия, ханука
Ушел из жизни ученый Канеман Фото:

Ушел из жизни лауреат Нобелевской премии по экономике Даниэль Канеман. Об этом сообщила его приемная дочь Дебора Трейсман.

«Лауреат Нобелевской премии по экономике Даниэль Канеман умер в возрасте 90 лет», — передает The Washington Post слова Трейсман. Канеман родился в 1934 году в Тель-Авиве, детство провел в Париже. Он сумел пережить годы немецкой оккупации.

Канеман являлся основателем направления поведенческой экономики. Он был автором теории перспектив, которая раскрывала принятие решений в условиях экономического риска.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ушел из жизни лауреат Нобелевской премии по экономике Даниэль Канеман. Об этом сообщила его приемная дочь Дебора Трейсман. «Лауреат Нобелевской премии по экономике Даниэль Канеман умер в возрасте 90 лет», — передает The Washington Post слова Трейсман. Канеман родился в 1934 году в Тель-Авиве, детство провел в Париже. Он сумел пережить годы немецкой оккупации. Канеман являлся основателем направления поведенческой экономики. Он был автором теории перспектив, которая раскрывала принятие решений в условиях экономического риска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...