Умер лауреат Нобелевской премии Канеман

27 марта 2024 в 23:47 Размер текста - 17 +

Ушел из жизни ученый Канеман Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ушел из жизни лауреат Нобелевской премии по экономике Даниэль Канеман. Об этом сообщила его приемная дочь Дебора Трейсман. «Лауреат Нобелевской премии по экономике Даниэль Канеман умер в возрасте 90 лет», — передает The Washington Post слова Трейсман. Канеман родился в 1934 году в Тель-Авиве, детство провел в Париже. Он сумел пережить годы немецкой оккупации. Канеман являлся основателем направления поведенческой экономики. Он был автором теории перспектив, которая раскрывала принятие решений в условиях экономического риска. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ушел из жизни лауреат Нобелевской премии по экономике Даниэль Канеман. Об этом сообщила его приемная дочь Дебора Трейсман. «Лауреат Нобелевской премии по экономике Даниэль Канеман умер в возрасте 90 лет», — передает The Washington Post слова Трейсман. Канеман родился в 1934 году в Тель-Авиве, детство провел в Париже. Он сумел пережить годы немецкой оккупации. Канеман являлся основателем направления поведенческой экономики. Он был автором теории перспектив, которая раскрывала принятие решений в условиях экономического риска.