Умер лауреат Нобелевской премии Канеман

Ушел из жизни лауреат Нобелевской премии по экономике Даниэль Канеман. Об этом сообщила его приемная дочь Дебора Трейсман.
«Лауреат Нобелевской премии по экономике Даниэль Канеман умер в возрасте 90 лет», — передает The Washington Post слова Трейсман. Канеман родился в 1934 году в Тель-Авиве, детство провел в Париже. Он сумел пережить годы немецкой оккупации.
Канеман являлся основателем направления поведенческой экономики. Он был автором теории перспектив, которая раскрывала принятие решений в условиях экономического риска.
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Ушел из жизни лауреат Нобелевской премии по экономике Даниэль Канеман. Об этом сообщила его приемная дочь Дебора Трейсман. «Лауреат Нобелевской премии по экономике Даниэль Канеман умер в возрасте 90 лет», — передает The Washington Post слова Трейсман. Канеман родился в 1934 году в Тель-Авиве, детство провел в Париже. Он сумел пережить годы немецкой оккупации. Канеман являлся основателем направления поведенческой экономики. Он был автором теории перспектив, которая раскрывала принятие решений в условиях экономического риска.