27 марта 2024

В Пермском крае жители целого округа остались без воды

Жители Осинского округа Пермского края остались без водоснабжения из-за аварии
© Служба новостей «URA.RU»
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Воды жителей Осы лишила авария Фото:
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Коммунальные аварии в России

В Осе Пермского края авария произошла на магистральном водоводе. В результате от водоснабжения пришлось отключить жителей всего города, а также окрестных деревень и поселков.

«28 марта, в связи с экстренной аварийной ситуацией на магистральном водоводе Д-426 камеры регулятора давления около д. Симаково будет произведено отключение водоснабжения с 09.00 до 23.00, под отключение попадают: г. Оса, с. Крылово, д. Петухова, с. Гамицы, д. Симаково, д. Тишкова, п. Светлый, д. Сергеева, с. Устиново, д. Мазунина», — говорится на странице администрации Осинского городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Крупные коммунальные аварии в Осе происходят не первый раз. Зимой людям отключали отопление. В ситуацию вмешивалась прокуратура. Из-за отключений воды жители обращались к губернатору Дмитрию Махонину с жалобами на власти города. Но и глава Осы Алексей Григорьев сам сидел в те дни без воды.

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В Осе Пермского края авария произошла на магистральном водоводе. В результате от водоснабжения пришлось отключить жителей всего города, а также окрестных деревень и поселков. «28 марта, в связи с экстренной аварийной ситуацией на магистральном водоводе Д-426 камеры регулятора давления около д. Симаково будет произведено отключение водоснабжения с 09.00 до 23.00, под отключение попадают: г. Оса, с. Крылово, д. Петухова, с. Гамицы, д. Симаково, д. Тишкова, п. Светлый, д. Сергеева, с. Устиново, д. Мазунина», — говорится на странице администрации Осинского городского округа в соцсети «ВКонтакте». Крупные коммунальные аварии в Осе происходят не первый раз. Зимой людям отключали отопление. В ситуацию вмешивалась прокуратура. Из-за отключений воды жители обращались к губернатору Дмитрию Махонину с жалобами на власти города. Но и глава Осы Алексей Григорьев сам сидел в те дни без воды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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