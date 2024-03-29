Куйвашев ввел карантин в двух свердловских городах. Документ

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Торжественное мероприятие по случаю 90-летия Свердловской области. Екатеринбург, куйвашев евгений
Ограничения продлятся до 2 мая Фото:

В Белоярском и Заречном городских округах (Свердловская область) до 2 мая введен карантин по бешенству из-за зараженной лисицы, которую поймали охотники. Распоряжение об этом подписал губернатор региона Евгений Куйвашев.

«Установить на территории Белоярского городского округа и городского округа Заречный ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных до 2 мая 2024 года», — следует из документа. Исполнение распоряжения проконтролирует директор департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин.

Очагом карантина стал случай бешенства в Белоярском. Теперь в муниципалитетах запрещено лечить и выгуливать больных, а также восприимчивых животных; заходить на территорию очага; охотиться и снимать шкуры с трупов животных; проводить ярмарки и выставки со зверьми.

Двух лисиц поймали 21 февраля возле станций Курманка — Студенческий. После пробы анализа на бешенство выяснилось, что одна из них была больна бешенством. В мэрии Белоярского предупредили, что на месте, где был пойман зверь, установят карантин.

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В Белоярском и Заречном городских округах (Свердловская область) до 2 мая введен карантин по бешенству из-за зараженной лисицы, которую поймали охотники. Распоряжение об этом подписал губернатор региона Евгений Куйвашев. «Установить на территории Белоярского городского округа и городского округа Заречный ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных до 2 мая 2024 года», — следует из документа. Исполнение распоряжения проконтролирует директор департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин. Очагом карантина стал случай бешенства в Белоярском. Теперь в муниципалитетах запрещено лечить и выгуливать больных, а также восприимчивых животных; заходить на территорию очага; охотиться и снимать шкуры с трупов животных; проводить ярмарки и выставки со зверьми. Двух лисиц поймали 21 февраля возле станций Курманка — Студенческий. После пробы анализа на бешенство выяснилось, что одна из них была больна бешенством. В мэрии Белоярского предупредили, что на месте, где был пойман зверь, установят карантин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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