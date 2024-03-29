Куйвашев ввел карантин в двух свердловских городах. Документ

29 марта 2024 в 13:51 Размер текста - 17 +

Ограничения продлятся до 2 мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Белоярском и Заречном городских округах (Свердловская область) до 2 мая введен карантин по бешенству из-за зараженной лисицы, которую поймали охотники. Распоряжение об этом подписал губернатор региона Евгений Куйвашев. «Установить на территории Белоярского городского округа и городского округа Заречный ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных до 2 мая 2024 года», — следует из документа. Исполнение распоряжения проконтролирует директор департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин. Очагом карантина стал случай бешенства в Белоярском. Теперь в муниципалитетах запрещено лечить и выгуливать больных, а также восприимчивых животных; заходить на территорию очага; охотиться и снимать шкуры с трупов животных; проводить ярмарки и выставки со зверьми. Двух лисиц поймали 21 февраля возле станций Курманка — Студенческий. После пробы анализа на бешенство выяснилось, что одна из них была больна бешенством. В мэрии Белоярского предупредили, что на месте, где был пойман зверь, установят карантин. Документ: сайт администрации Белоярского городского округа Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Белоярском и Заречном городских округах (Свердловская область) до 2 мая введен карантин по бешенству из-за зараженной лисицы, которую поймали охотники. Распоряжение об этом подписал губернатор региона Евгений Куйвашев. «Установить на территории Белоярского городского округа и городского округа Заречный ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных до 2 мая 2024 года», — следует из документа. Исполнение распоряжения проконтролирует директор департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин. Очагом карантина стал случай бешенства в Белоярском. Теперь в муниципалитетах запрещено лечить и выгуливать больных, а также восприимчивых животных; заходить на территорию очага; охотиться и снимать шкуры с трупов животных; проводить ярмарки и выставки со зверьми. Двух лисиц поймали 21 февраля возле станций Курманка — Студенческий. После пробы анализа на бешенство выяснилось, что одна из них была больна бешенством. В мэрии Белоярского предупредили, что на месте, где был пойман зверь, установят карантин.