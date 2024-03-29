В Белоярском и Заречном городских округах (Свердловская область) до 2 мая введен карантин по бешенству из-за зараженной лисицы, которую поймали охотники. Распоряжение об этом подписал губернатор региона Евгений Куйвашев.
«Установить на территории Белоярского городского округа и городского округа Заречный ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных до 2 мая 2024 года», — следует из документа. Исполнение распоряжения проконтролирует директор департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин.
Очагом карантина стал случай бешенства в Белоярском. Теперь в муниципалитетах запрещено лечить и выгуливать больных, а также восприимчивых животных; заходить на территорию очага; охотиться и снимать шкуры с трупов животных; проводить ярмарки и выставки со зверьми.
Двух лисиц поймали 21 февраля возле станций Курманка — Студенческий. После пробы анализа на бешенство выяснилось, что одна из них была больна бешенством. В мэрии Белоярского предупредили, что на месте, где был пойман зверь, установят карантин.
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